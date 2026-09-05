Le défenseur s’est blessé à la cuisse droite alors que le score était de 0-0, après un peu plus d’une demi-heure de jeu, et est resté assis dans la surface de réparation. Ses coéquipiers ont rapidement signalé que Mane ne pouvait pas continuer. Pour remplacer le défenseur, Ethan Nwaneri (19 ans), prêté il y a quelques jours par Arsenal, est entré en jeu et a ainsi effectué ses débuts avec le BVB.

Une absence prolongée serait doublement amère pour Mane. Car il fait partie des gagnants de la préparation dans l’équipe de l’entraîneur principal Niko Kovac (54 ans) et était en passe de gagner une place de titulaire dans sa défense à trois. Lors de la première journée contre le HSV (2-0), il a disputé 16 minutes, avant d’enchaîner avec l’intégralité de la rencontre lors du succès 5-0 en Coupe d’Allemagne contre le Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club.

Lors du duel face à Hoffenheim, Kovac l’a aligné d’entrée aux côtés de Joane Gadou (19 ans) et Waldemar Anton (30 ans).

Mane, arrivé à Dortmund en 2022 en provenance de la Sampdoria Gênes, a été régulièrement freiné par les blessures ces dernières années. Au BVB, cela représente déjà près de 500 jours d’absence, avec plus de 75 matches manqués.

Qui manque encore au BVB pour cause de blessure ?

Avec ce nouveau pépin, la malchance liée aux blessures continue de frapper tôt dans la saison du côté du Borussia : lors de la première journée, la recrue Giannis Konstantelias (23 ans) s’est rompu les ligaments croisés lors du 2-0 contre le HSV. Justin Lerma (18 ans), autre recrue de cet été, souffre d’une blessure musculaire contractée avec les U23.

Ramy Bensebaini (31 ans) est quant à lui gêné par des problèmes aux côtes. S’y ajoutent les blessés de longue durée Emre Can (32 ans) et Nico Schlotterbeck (26 ans), qui poursuivent actuellement tous deux leur reprise.

IMAGO

Les Dortmundois poursuivront leur parcours en Bundesliga samedi prochain avec un match à domicile contre le promu Paderborn. Avant cela, ils lanceront mardi soir, au Signal Iduna Park, leur nouvelle saison de Ligue des champions face au représentant espagnol Villarreal.