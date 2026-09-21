Dans une situation qui ne se produit même pas dans les clubs amateurs, le Brésilien Raphinha, joueur du Barça et l'une des meilleures stars du championnat espagnol, a vécu deux années entières sans agent.

Aujourd'hui, la star blaugrana a enfin décidé de mettre un terme à ce chaos sans précédent, par une démarche qui préparera la prolongation de son contrat et fera de lui l'un des joueurs les mieux payés du Barça.

Raphinha n'est plus un simple ailier, il est devenu la première référence offensive du Barça et, pour beaucoup, le meilleur joueur de la Liga sans conteste. Le mérite en revient à Hansi Flick, qui a brisé toutes les règles et lui a trouvé le poste idéal, celui d'attaquant à part entière.

À l'aube de ses trente ans, le Brésilien vit l'apogée de sa carrière footballistique après une première période difficile au Camp Nou, suivie d'une deuxième période dorée en tant que partenaire de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski.

Aujourd'hui, après le départ du Polonais et l'absence de recrutement d'un attaquant de premier plan par le club, la mission de mener l'attaque du Barça est entièrement retombée sur ses épaules, et la réponse a été impressionnante.

Le paradoxe Deco

Le plus étrange dans cette histoire, c'est que Raphinha est arrivé au Barça alors que son agent était Deco lui-même, l'actuel directeur sportif du club, qui gérait ses affaires personnelles, avant d'être contraint de renoncer à lui en raison du conflit d'intérêts évident après leur arrivée conjointe au club.

Depuis ce moment, selon le journal espagnol « AS », Raphinha est resté sans agent jusqu'à aujourd'hui, dans une situation indigne d'une star de son calibre, d'autant que des négociations de cette ampleur exigent la présence d'un conseiller de confiance pour gérer son avenir.

Le journal espagnol rapporte, citant des sources au sein du Barça, que Raphinha devrait annoncer dans les prochains jours le nom de son nouvel agent, après avoir été courtisé par plusieurs grands agents. Il s'agissait d'une démarche évidente et nécessaire, car un joueur de sa valeur ne peut pas continuer sans un « super-agent » pour le protéger.

Il souligne que la première mission du nouvel agent sera claire : prolonger un contrat qui expire en juin 2028 et le porter au niveau qui correspond à ce que représente actuellement Raphinha pour le club, sur les plans financier et sportif.

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Et bien qu'atteindre l'été 2027 sans prolongation puisse poser problème dans d'autres circonstances, la volonté est partagée : Raphinha veut rester et le Barça veut qu'il continue. Les premiers contacts pour préparer le terrain ont d'ailleurs déjà débuté cette semaine.