Comme l’a rapporté Sky jeudi, les Schwarzgelben ont transmis mercredi soir une nouvelle offre pour le joueur offensif du 1. FC Cologne.

Avec ce nouveau package, le BVB poursuivrait explicitement l’objectif de répondre aux exigences du Effzeh en matière d’indemnité de transfert. Ainsi, le Borussia proposerait un montant total de 55 millions d’euros pour El Mala, même si la part fixe devrait rester inférieure aux 50 millions que Cologne voudrait, selon certaines informations, percevoir comme indemnité minimale. Grâce à des bonus jugés réalistement atteignables, le montant grimperait jusqu’aux 50 millions d’euros réclamés.

Selon Sky, il est totalement incertain que les dirigeants des Geißböcke acceptent cette nouvelle offre. Il n’y aurait encore eu aucune réaction à cette nouvelle offensive des Schwarzgelben, mais il ne devrait pas y avoir de silence radio entre les deux parties.

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Le BVB et Said El Mala sont-ils déjà tombés d’accord ?

Le BVB et El Mala se seraient déjà entendus depuis un certain temps sur une collaboration. Il est question d’un contrat jusqu’en 2031. Selon des informations de presse, le joueur de 19 ans voudrait absolument rejoindre Dortmund et aurait déjà, pour cela, refusé l’AC Milan ainsi que Fulham.

Comme l’a rapporté l’Express , El Mala ne recevrait cependant le feu vert pour un transfert que si un club propose un montant fixe de 50 millions d’euros. Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, aurait même fait une telle promesse au camp du joueur, si l’offre évoquée du BVB venait effectivement à arriver.

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Said El Mala deviendrait le nouveau transfert record du BVB

El Mala est considéré comme la priorité absolue du BVB qui, selon Sport Bild, espère réaliser une opération rentable à long terme en cas de signature. Le fait que l’adolescent soit vraisemblablement appelé à détrôner Ousmane Dembele (35 millions d’euros) comme transfert record ne serait pas perçu comme un obstacle.

Au contraire, les dirigeants du BVB miseraient sur une valeur de revente élevée. À elle seule, une nomination en équipe d’Allemagne, que Jürgen Klopp prévoirait selon certaines informations, ferait grimper sa valeur marchande.

En outre, le jeune joueur offensif jouirait déjà d’une excellente réputation sur l’île, riche financièrement. Certains entraîneurs de Premier League verraient déjà en lui le futur Gareth Bale, qui, avec un style de jeu similaire et tout aussi rapide, avait rejoint le Real Madrid depuis Tottenham Hotspur en 2013 pour 100 millions d’euros. Le fait que des joueurs au très haut potentiel individuel comme El Mala puissent renforcer la commercialisation en Allemagne et à l’étranger entrerait également en ligne de compte.

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Chiffres selon transfermarkt.de