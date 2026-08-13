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Goal.com
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Said El MalaGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Enfin le dénouement dans le poker des transferts ? Le BVB aurait formulé une nouvelle offre pour Said El Mala

Bundesliga
S. El Mala
Mercato
Borussia Dortmund
Cologne

Le BVB va-t-il enfin réussir à percer dans le poker des transferts autour de Said El Mala ? Au moins, Dortmund semble tenter une nouvelle offensive.

Comme l’a rapporté Sky jeudi, les Schwarzgelben ont transmis mercredi soir une nouvelle offre pour le joueur offensif du 1. FC Cologne.

Avec ce nouveau package, le BVB poursuivrait explicitement l’objectif de répondre aux exigences du Effzeh en matière d’indemnité de transfert. Ainsi, le Borussia proposerait un montant total de 55 millions d’euros pour El Mala, même si la part fixe devrait rester inférieure aux 50 millions que Cologne voudrait, selon certaines informations, percevoir comme indemnité minimale. Grâce à des bonus jugés réalistement atteignables, le montant grimperait jusqu’aux 50 millions d’euros réclamés.

Selon Sky, il est totalement incertain que les dirigeants des Geißböcke acceptent cette nouvelle offre. Il n’y aurait encore eu aucune réaction à cette nouvelle offensive des Schwarzgelben, mais il ne devrait pas y avoir de silence radio entre les deux parties.

Said El MalaGetty Images

Le BVB et Said El Mala sont-ils déjà tombés d’accord ?

Le BVB et El Mala se seraient déjà entendus depuis un certain temps sur une collaboration. Il est question d’un contrat jusqu’en 2031. Selon des informations de presse, le joueur de 19 ans voudrait absolument rejoindre Dortmund et aurait déjà, pour cela, refusé l’AC Milan ainsi que Fulham.

Comme l’a rapporté l’Express , El Mala ne recevrait cependant le feu vert pour un transfert que si un club propose un montant fixe de 50 millions d’euros. Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, aurait même fait une telle promesse au camp du joueur, si l’offre évoquée du BVB venait effectivement à arriver.

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Said El Mala deviendrait le nouveau transfert record du BVB

El Mala est considéré comme la priorité absolue du BVB qui, selon Sport Bild, espère réaliser une opération rentable à long terme en cas de signature. Le fait que l’adolescent soit vraisemblablement appelé à détrôner Ousmane Dembele (35 millions d’euros) comme transfert record ne serait pas perçu comme un obstacle.

Au contraire, les dirigeants du BVB miseraient sur une valeur de revente élevée. À elle seule, une nomination en équipe d’Allemagne, que Jürgen Klopp prévoirait selon certaines informations, ferait grimper sa valeur marchande.

En outre, le jeune joueur offensif jouirait déjà d’une excellente réputation sur l’île, riche financièrement. Certains entraîneurs de Premier League verraient déjà en lui le futur Gareth Bale, qui, avec un style de jeu similaire et tout aussi rapide, avait rejoint le Real Madrid depuis Tottenham Hotspur en 2013 pour 100 millions d’euros. Le fait que des joueurs au très haut potentiel individuel comme El Mala puissent renforcer la commercialisation en Allemagne et à l’étranger entrerait également en ligne de compte.

Historique des transferts du Borussia Dortmund : les achats records du BVB

Chiffres selon transfermarkt.de

Joueur

Poste

En provenance de

Année

Montant du transfert

Ousmane Dembele

Attaque

Stade Rennes

2016

35 millions d’euros

Sebastien Haller

Attaque

Ajax Amsterdam

2022

31 millions d’euros

Mats Hummels

Défense

FC Bayern Munich

2019

30,5 millions d’euros

Jobe Bellingham

Milieu

AFC Sunderland

2025

30,5 millions d’euros

Jude Bellingham

Milieu

Birmingham City

2020

30,15 millions d’euros

Konstantinos Karetsas

Milieu

KRC Genk

2026

30 millions d’euros

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