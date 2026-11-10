L'attaquant du Real Madrid Endrick a parlé avec franchise de son avenir au cours de la période à venir, affirmant qu'il ne savait pas ce qui se passerait en janvier.

Le journal espagnol « As » a rapporté qu'Endrick, âgé de 20 ans, a été le premier à s'exprimer après l'arrivée de la délégation de la sélection brésilienne, qui a entamé ses préparatifs pour disputer deux matchs durant la trêve internationale actuelle, face au Japon samedi, puis à Singapour le 17 octobre.

Endrick a déclaré à propos de son avenir : « Je n'ai que 20 ans, donc je vais voir comment les choses vont évoluer. Tout ce que je veux, c'est jouer, me sentir heureux et aider mes coéquipiers. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier, c'est entre les mains de Dieu. Tout ce que je souhaite, c'est le meilleur pour ma carrière. Ce qui doit arriver arrivera. Je resterai humble et continuerai à donner le meilleur de moi-même. Madrid est une ville magnifique, mais je ferai toujours ce qu'il faut pour faire progresser ma carrière. »

L'attaquant brésilien a également adressé un message à son entraîneur, en disant : « J'ai une grande confiance en Mourinho. Il me contacte tous les jours, non pas pour parler de football, mais pour prendre des nouvelles de ma vie personnelle. »

Il a poursuivi : « Je donnerai toujours tout ce que j'ai pour le Real Madrid, car le club passe avant tout, mais l'attention et l'affection que me témoigne Mourinho me donnent une motivation encore plus grande pour donner le meilleur de moi-même. »

Endrick a également commencé à penser aux prochaines échéances avec la sélection de son pays, déclarant : « J'espère être à mon meilleur niveau en 2030, afin de pouvoir aider la sélection. Tout ce que nous voulons, c'est reconquérir le titre de la Coupe du monde. »

Endrick place la Coupe du monde 2030, prévue en Espagne, parmi ses principaux objectifs à venir, après être déjà devenu l'un des éléments importants des rangs de la sélection brésilienne.