Endrick s'apprête à faire son retour sous le maillot du Real Madrid, ce samedi, face au Rayo Vallecano, mais son chemin vers la reconquête du rythme des matches ne sera pas de tout repos. La concurrence en attaque est devenue plus féroce, et Kylian Mbappé ne laisse guère de place à l'erreur, au moment où Espai a réussi à s'imposer comme l'une des solutions à la disposition du staff technique.

Près de neuf mois se sont écoulés depuis la dernière apparition d'Endrick avec le Real Madrid. Ce match faisait partie de ces rencontres que presque personne ne souhaitait disputer, à l'exception de Mbappé, qui cherchait alors à battre le record établi par Cristiano Ronaldo du plus grand nombre de buts inscrits en une seule année.

Ce match était le premier du Real Madrid dans la dernière édition de la Coupe du Roi d'Espagne, disputé le 17 décembre 2025, au stade de Talavera de la Reina.

À cette époque, il était évident que les désaccords entre l'équipe et Xabi Alonso avaient atteint un stade délicat, ce qui s'est reflété sur le terrain, le Real Madrid ayant décroché une victoire difficile sur le score de 3-2, avant que les choses ne s'arrêtent là pour Endrick.

L'attaquant brésilien savait déjà qu'il allait se diriger vers Lyon, dans une tentative d'éviter de sortir des plans pour une participation à la Coupe du monde.

Et après environ neuf mois, la situation d'Endrick ne semble pas s'être beaucoup améliorée. Sa condition physique, à l'heure actuelle, l'a placé en queue de la liste des options disponibles pour l'équipe, mais s'il y a une chose que José Mourinho a clairement établie, c'est que le joueur a toujours sa place dans son projet.

Le Brésilien est désormais tout proche de disputer son premier match de la saison en cours, lors du sixième match de l'équipe. Une blessure musculaire mystérieuse, entourée de beaucoup de prudence et de flou, avait empêché son apparition jusqu'à présent.

Mais la rencontre de ce samedi face au Rayo Vallecano, au stade Santiago-Bernabéu, pourrait marquer le moment du retour tant attendu, selon les informations du quotidien espagnol « As » .

Un retour à la minute près

À l'approche de son retour, la question la plus importante demeure : comment Endrick va-t-il jouer ? Et combien de temps sera-t-il capable de rester sur le terrain ?

Mourinho avait évoqué cette question lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre face à l'Inter Milan, affirmant que le retour du joueur se ferait avec une grande prudence, et il est peu probable que cette évaluation change considérablement en l'espace de quelques jours.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Il est prêt à jouer cinq ou dix minutes au maximum. »

Ainsi, le retour d'Endrick ne signifie pas nécessairement qu'il retrouvera immédiatement sa place dans la course, mais le début ne sera qu'une première étape sur un long chemin, au cours duquel le joueur devra retrouver sa forme physique et son rythme, puis tenter de se frayer une voie au milieu de la foule des options offensives.

Lorsque Endrick a été informé de son retour au Real Madrid, les prévisions indiquaient que son rôle serait celui de doublure de Mbappé, avec la possibilité de l'épauler en cas de besoin, tout en offrant à l'équipe davantage d'options en attaque.

Par ailleurs, le départ attendu de Gonzalo aurait pu offrir au Brésilien davantage d'espace au sein de l'effectif et renforcer ses chances d'obtenir du temps de jeu.

Mais les choses ont vite changé. Le grand désir de Kylian Mbappé de continuer à poursuivre le Ballon d'Or après son exploit à la Coupe du monde l'a rendu plus déterminé à jouer et à disputer le plus grand nombre de minutes possible, tandis que la remarquable émergence d'Espai a rendu la tâche encore plus difficile pour Endrick.

Entre l'ambition permanente de Mbappé et l'affirmation d'Espai comme une nouvelle solution ayant prouvé sa capacité à apporter un plus, l'attaquant brésilien se retrouve face à une concurrence plus complexe qu'il ne le prévoyait.

Le côté droit : une porte ouverte et encombrée

Endrick possède un atout qui pourrait l'aider dans sa tentative de revenir au premier plan : sa polyvalence et sa capacité à évoluer à plus d'un poste, comparé à Espai.

Jusqu'à présent, cette polyvalence apparaît comme l'une des armes les plus notables sur lesquelles le joueur brésilien peut s'appuyer, mais le problème est que toutes les portes menant au onze de départ semblent encombrées.

Le poste d'ailier droit pourrait être l'une des options offertes à Endrick pour mettre à profit ses qualités, mais c'est en même temps un poste qui connaît une concurrence féroce pour décrocher une place de titulaire.

La valeur colossale atteinte par le transfert de Diomandé, s'élevant à 125 millions d'euros, n'a même pas suffi à lui accorder le moindre avantage ou à lui garantir une place permanente dans le onze.

Arda Güler était le joueur le plus utilisé à ce poste, ayant débuté trois matches comme titulaire lors des quatre premières journées, avant de manquer le cinquième match face à l'Inter Milan en raison d'une suspension.

Güler a affiché de bons niveaux lors de ses apparitions, et Brahim s'est également montré convaincant lorsqu'il lui a été demandé d'occuper ce poste.

Ainsi, la polyvalence dont bénéficie Endrick pourrait lui offrir une chance de chercher une place au sein de l'équipe, mais cela ne signifie pas que le chemin sera facile, surtout compte tenu de la multiplicité des options dont dispose Mourinho.

Mourinho s'accroche à son talent

Malgré tous ces obstacles, Endrick peut trouver un certain réconfort dans la position publique adoptée par Mourinho à l'égard de son avenir.

Au cours de la période écoulée, le joueur a reçu un certain nombre d'offres alléchantes, dont une offre de la Roma, mais l'entraîneur portugais n'a pas voulu s'en séparer, que ce soit par le biais d'un prêt ou d'une vente.

Mourinho a déclaré il y a quelques semaines : « J'ai reçu beaucoup d'offres, mais je n'ai pas voulu le prêter ni le vendre, parce que je l'apprécie. Il possède un grand talent. »

Et il semble que ce talent soit précisément ce que Mourinho souhaite s'employer à développer au sein du Real Madrid.

Mais la tâche ne sera pas facile pour Endrick, qui revient après une longue période d'absence, à un moment où l'attaque est devenue plus encombrée et où la concurrence s'est accrue pour chaque minute passée sur le terrain.

La rencontre face au Rayo Vallecano ne sera qu'un nouveau départ pour l'attaquant brésilien, et peut-être une première étape sur le chemin de la reconquête de sa place au sein de l'équipe.

Mourinho veut voir ce que le joueur peut proposer, mais avec une grande prudence, surtout après cette longue période d'absence, dans l'espoir qu'Endrick se transforme progressivement en un véritable atout pour l'équipe.

Le voyage du retour pourrait débuter par cinq minutes seulement, ou peut-être dix minutes tout au plus, mais pour Endrick, il pourrait s'agir du début d'une nouvelle ascension.

Le chemin devant lui est devenu plus escarpé, la concurrence plus rude que jamais, et sa place au Real Madrid n'est plus garantie, mais il conserve en revanche la confiance de son entraîneur.

Entre un retour attendu face au Rayo Vallecano, une concurrence sans pitié en attaque et la volonté de Mourinho de peaufiner son talent, Endrick se trouve face à une nouvelle étape qui pourrait déterminer beaucoup de choses dans son avenir avec le Real Madrid.

Samedi ne sera pas simplement le rendez-vous de son retour sur le terrain, mais pourrait être le début d'une nouvelle tentative d'escalader une montagne devenue plus escarpée que jamais.