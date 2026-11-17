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Le Brésilien Endrick, attaquant du Real Madrid, a clarifié sa position face aux spéculations croissantes sur un possible départ lors du prochain mercato d'hiver.

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Les déclarations de l'attaquant brésilien de 20 ans sont intervenues après sa belle prestation avec sa sélection face à Singapour, où il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Une apparition qui a remis son talent en lumière, alors que les interrogations se multiplient sur les raisons de son absence de temps de jeu régulier au Real Madrid.

Interrogé sur son avenir, Endrick a déclaré, dans des propos rapportés par le site Tribuna : « J'aimerais rester au Real Madrid pour toujours. Je suis toujours prêt à aider le club. »

Questionné sur sa situation compte tenu de son faible temps de jeu, il a indiqué que la décision revenait à l'entraîneur José Mourinho, ajoutant : « Je pense que c'est la décision de Mourinho, non ? Bien sûr, je suis toujours prêt à aider le Real Madrid, le plus grand club du monde. »

141 minutes qui alimentent les spéculations sur l'avenir d'Endrick

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Ces déclarations interviennent alors qu'Endrick traverse une période difficile au Real Madrid : il n'a disputé que 141 minutes toutes compétitions confondues cette saison, après avoir subi en début d'exercice une blessure musculaire qui a freiné son lancement.

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L'attaquant brésilien s'est retrouvé hors des plans pour le onze de départ, en raison de la forte concurrence en attaque et de la présence de Kylian Mbappé, bien placé dans la hiérarchie de Mourinho, sans oublier les nombreuses solutions offensives à la disposition du technicien portugais.

Endrick avait déjà été contraint de chercher davantage de temps de jeu la saison dernière, en rejoignant l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt lors de la seconde moitié de saison.

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Le joueur y a vécu une expérience réussie, avec 8 buts et 7 passes décisives en 21 matchs, pour un total de 1 663 minutes, prouvant sa capacité à apporter un plus lorsqu'il bénéficie d'un temps de jeu régulier.

L'AC Milan et l'AS Rome à l'affût, une offre à 70 millions d'euros

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Le faible temps de jeu d'Endrick a attisé la concurrence entre plusieurs clubs européens désireux de profiter de sa situation au Real Madrid. Son nom a été fortement associé à l'AC Milan et à l'AS Rome, sans compter l'intérêt d'autres clubs.

Selon la presse italienne, l'AC Milan s'apprête à formuler une offre de 60 millions d'euros, plus 10 millions supplémentaires en bonus et primes, pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien.

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Toujours selon ces informations, le montage proposé pourrait inclure une clause de rachat permettant au Real Madrid de récupérer le joueur contre 80 millions d'euros, offrant ainsi au club espagnol la possibilité de le faire revenir à l'avenir s'il brille avec le club italien.

L'AS Rome s'est également positionnée en vue d'éventuelles négociations, tandis que le nom d'Arsenal a lui aussi été associé au joueur, même si les informations sur la position du club anglais divergent.

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Mais les récentes déclarations d'Endrick constituent un message clair adressé aux clubs intéressés : sa priorité reste de réussir au Real Madrid, et non de chercher une porte de sortie en raison de son faible temps de jeu.

Mourinho tient au talent brésilien

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Mourinho ne semble pas disposé à se séparer d'Endrick, malgré les offres et l'intérêt croissant pour ses services. Il a d'ailleurs déjà évoqué en termes très élogieux le potentiel du joueur, affirmant qu'il avait un avenir exceptionnel.

Le technicien portugais avait adressé un message ferme aux clubs intéressés par l'attaquant brésilien, déclarant précédemment : « Oubliez ça, oubliez tout club intéressé par lui. Le joueur est très important pour nous, et tout club qui souhaite le recruter devra traiter avec moi. »

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Mourinho a ajouté qu'il adorait le potentiel du joueur et qu'il ne voyait pas la nécessité de le laisser partir en prêt, se disant confiant en sa capacité à connaître un succès exceptionnel au Real Madrid.

Ainsi, la relation entre les deux hommes apparaît comme l'une des clés de l'avenir d'Endrick, toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à l'été 2030.