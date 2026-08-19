Dans une scène difficile à croire, Federico Gatti, défenseur de la Juventus, s'est blessé lors d'un match amical, mais la surprise est que la personne à l'origine de cet incident n'était pas un joueur adverse, mais l'un des supporters de son équipe qui a envahi la pelouse.

Gatti s'est blessé à la cheville à la fin de la première mi-temps du match amical qui opposait la Juventus à son équipe réserve, un incident qui pourrait le priver de participer à la journée d'ouverture de la Serie A, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Un supporter saute sur la pelouse et blesse un joueur de son équipe

L'incident a débuté après le coup de sifflet marquant la fin de la première mi-temps, lorsque Gatti est resté sur la pelouse pour saluer le public présent dans les tribunes.

Au moment où le défenseur italien était occupé à saluer les supporters, un certain nombre d'entre eux ont sauté sur la pelouse derrière lui sans qu'il les remarque.

Le premier supporter à atteindre la pelouse a tenté de s'arrêter, mais il a perdu l'équilibre et a glissé sur le gazon, avant de percuter Gatti et de le faire tomber au sol.

Ce choc a provoqué une blessure à la cheville du défenseur de la Juventus, dans une scène étrange qui s'est terminée par la sortie du joueur touché par la blessure au lieu de poursuivre la célébration avec le public.

Une absence probable pour l'ouverture du championnat

Gatti n'a pas pu participer aux entraînements de la Juventus, mardi, en raison de sa blessure, tandis que sa participation face à Frosinone lors de l'ouverture du parcours de l'équipe en Serie A est devenue quasiment exclue.

Cette blessure place le staff technique du club dans une situation difficile, alors que le joueur se préparait normalement au lancement de la saison, avant de subir un contretemps en raison d'un incident totalement en dehors du contexte du match.

L'incident a soulevé des interrogations au sein de la Juventus quant à la manière dont est organisé le match amical traditionnel face à l'équipe réserve.

Cette confrontation se déroule habituellement dans une ambiance festive, dans le but d'offrir au public l'occasion de s'approcher des joueurs et de célébrer le lancement de la saison, mais elle a connu à plus d'une reprise des envahissements de la pelouse ayant provoqué des problèmes.

Après la blessure de Gatti, le club italien se trouve désormais face au choix de reconsidérer la formule de ce match, afin d'éviter la répétition d'une scène étrange dans laquelle l'ambiance festive s'est transformée en blessure de l'un des joueurs de l'équipe première.

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