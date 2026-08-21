José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a lancé une compétition particulière entre les journalistes présents lors de sa première conférence de presse depuis son retour à la tête de la Maison Blanche pour un second mandat.

Le Real Madrid s'apprête à ouvrir sa saison face à l'Espanyol demain samedi, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Espagne, après le report de son match contre la Real Sociedad lors de la première journée.

Il s'agira du premier match officiel du technicien portugais lors de son second mandat avec la Maison Blanche, après avoir disputé plusieurs matches de préparation cet été en vue de la saison.

L'un des journalistes présents en conférence de presse a demandé si Mourinho avait arrêté le onze qui débuterait le match contre l'Espanyol, et s'il avait informé certains joueurs de leur situation vis-à-vis de la composition.

Mais la réponse de Mourinho a été surprenante, puisqu'il a déclaré en riant, selon les propos rapportés par le journal « As » : « Nous verrons lequel d'entre vous a les meilleures sources pour obtenir la composition avant qu'elle ne soit annoncée. »

Il a ajouté : « Les joueurs savent déjà qui jouera demain, je ne suis pas du genre d'entraîneurs qui cachent les informations. »

Il a poursuivi : « Je ne dévoilerai pas moi-même la composition, mais peut-être que dans quelques heures vous serez en mesure d'obtenir des informations. »

Au-delà de la composition, Mourinho a répondu à de nombreuses questions des journalistes lors de sa première conférence de presse officielle.

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