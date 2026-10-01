En vidéo : le Portugal domine le Danemark malgré la célébration de Cristiano

Lors de son premier véritable test de l'ère post-Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal a su surmonter les conséquences de la crise retentissante qui a secoué son camp, en signant une victoire difficile et spectaculaire chez son hôte danois sur le score de 4-2, ce jeudi soir, au stade « Parken » de Copenhague, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L'équipe du Portugal a abordé la rencontre sous une pression énorme après le départ soudain de son capitaine historique Cristiano Ronaldo du camp, hier mercredi, à la suite de son célèbre différend avec le sélectionneur Jorge Jesus en raison de sa non-participation face à la Norvège. La sélection s'est ainsi retrouvée dans l'obligation de prouver que la vie continue même sans « le Don ».

Grâce à cette large victoire, l'équipe du Portugal a renforcé sa place en tête du groupe avec un parcours parfait, totalisant 9 points en 3 victoires, et se rapproche fortement de la qualification pour le tour suivant de la Ligue des nations.

De son côté, l'équipe du Danemark occupe la deuxième place à la différence de buts, malgré un différentiel de -1 (6 buts marqués et 7 encaissés), devançant la Norvège, troisième, tandis que le pays de Galles ferme la marche.

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu, avec un pressing portugais précoce à la recherche d'un but susceptible de bousculer les calculs. Les Portugais ont obtenu ce qu'ils voulaient lorsque João Cancelo a ouvert le score, offrant l'avantage aux visiteurs. Mais la réponse danoise n'a pas trop tardé, Mikkel Damsgaard parvenant à égaliser après une superbe séquence technique conclue sur une passe décisive de l'étincelant Mohamed Daramy.

Les locaux n'ont pas longtemps profité de cette égalisation, car Gonçalo Ramos, remplaçant direct de Ronaldo dans le onze de départ, a redonné l'avantage au Portugal, et la première période palpitante s'est achevée sur une avance portugaise méritée, dans une relative supériorité en matière de possession et de danger, malgré de timides tentatives danoises par l'intermédiaire de Leão et Cancelo.

Au début de la seconde période, le Portugal a failli tuer le match avec une occasion franche par l'intermédiaire de Bruno Fernandes, repoussée brillamment par le gardien du Danemark, avant que la sanction ne vienne rapidement de l'autre côté.

Sur un contre bien construit, la star Rasmus Højlund est parvenue à égaliser pour le Danemark, après une passe décisive soignée de Damsgaard, et a célébré à la manière du célèbre « Siiiu » de Cristiano Ronaldo, une scène qui a enflammé les tribunes de Parken et porté un message provocateur à l'adresse des Portugais.









Après le but égalisateur, la rencontre a pris un tournant dangereux, le Danemark pressant de toutes ses forces à la recherche d'un but d'avance et gâchant une occasion franche par l'intermédiaire du remplaçant Gustav Isaksen, tandis que le Portugal s'appuyait sur l'arme des contres rapides menés par Bruno Fernandes et Rafael Leão.

Au moment où l'équipe du Danemark semblait la plus proche de marquer, Vitinha a surgi pour trancher la question. Après un contre portugais rapide au cours duquel Bruno a gâché un centre soigné, Vitinha lui-même est revenu pour donner un troisième but d'avance au Portugal, un but qui a complètement changé la physionomie du match.





L'équipe du Portugal a ensuite tenté de sécuriser le résultat, et le staff technique a fait entrer Trincão pour accentuer la pression offensive, rendant le match plus dangereux pour les visiteurs.

Ramos a failli ajouter le quatrième but sur une frappe puissante qui a heurté la défense, dans une souffrance manifeste de la défense du Danemark lors du dernier quart d'heure face à la vague offensive portugaise. La rencontre s'est achevée sur une victoire précieuse du Portugal, prouvant qu'il est capable de l'emporter même sans sa légende.









À l'approche des dernières minutes, la confrontation s'est transformée en véritable épopée, l'équipe du Danemark imposant un siège étouffant à son homologue portugaise dans ses zones, en quête de l'égalisation, dans un grand élan offensif à la recherche du sauvetage d'au moins un point.

Sous cette pression, l'équipe du Portugal a eu recours à son arme la plus redoutable, les contres éclairs menés par le duo du milieu Vitinha et Bruno Fernandes, qui ont déstabilisé la défense du Danemark.

Le match a connu des moments de grande tension, Mohamed Daramy recevant le carton jaune après un tacle en retard sur Bruno Fernandes alors que celui-ci tentait de rattraper l'une des passes, avant que l'équipe du Portugal elle-même n'échappe à une catastrophe, après une intervention violente de Rúben Neves qui a nécessité le recours à l'assistance vidéo « VAR » et la révision de l'action, avant que l'arbitre ne se contente de brandir le carton jaune à son encontre, sans se déplacer au bord du terrain, le Portugal échappant ainsi à un carton rouge qui aurait renversé l'équilibre.

Dans une tentative d'absorber l'ardeur des Danois et de dynamiser l'attaque, le staff technique portugais a procédé à un double changement avec les entrées de João Neves et João Félix à la place de Pedro Neto et Gonçalo Ramos.

Ce changement a eu son effet magique : à la 87e minute, sur un contre d'école, le remplaçant João Félix a inscrit le quatrième but de l'équipe du Portugal, tuant complètement le match et portant le score à 4-2.









Le but de Félix a sonné comme le coup de grâce qui a mis fin au sursaut du Danemark et confirmé que l'équipe du Portugal, malgré tout le vacarme provoqué par le départ de Cristiano Ronaldo et la crise de son camp avec Jesus, possède suffisamment de profondeur et de qualité pour transformer l'épreuve en une grande victoire au cœur du stade Parken, et entame l'ère post-« Don » par une large et spectaculaire victoire.



