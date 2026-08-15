Le Bayern Munich s'est imposé en match amical face à son compatriote Leipzig sur le score de (3-1), ce samedi sur la pelouse de l'« Allianz Arena », dans le cadre de la préparation des deux clubs pour la nouvelle saison.

Le Colombien Luis Diaz a ouvert le score pour le Bayern à la 14e minute, permettant à la formation bavaroise de terminer la première période avec un but d'avance sans réplique.

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Leipzig est parvenu à égaliser par l'intermédiaire de Brian Gruoda à la 52e minute, avant que Nathaniel Brown ne redonne l'avantage au Bayern cinq minutes plus tard, profitant d'une passe remarquable d'Aleksandar Pavlovic.

À la 71e minute, la star marocaine Ismaël Saibari a disputé son premier match avec le géant bavarois, après son transfert cet été en provenance du club néerlandais du PSV Eindhoven, en entrant à la place de Tom Bischof.

Dix minutes seulement après son entrée sur le terrain, Saibari a laissé sa première empreinte sans tarder, en délivrant une passe décisive pour le troisième but de l'autre remplaçant, Jamal Musiala, dont le passage sur la pelouse n'a pas duré longtemps, puisqu'il a été victime d'un malaise et a quitté la rencontre à la 86e minute, remplacé par le jeune Sénégalais Bara Ndiaye.

Ce match s'inscrivait dans le cadre de la préparation du Bayern en vue de disputer la Supercoupe nationale face au Borussia Dortmund, samedi prochain, avant d'entamer son parcours en Bundesliga par une confrontation avec Stuttgart, le 28 août.



