En vidéo : « l'homme le plus dangereux de Scandinavie » détrône Ibrahimovic

Lors d'une nuit que le nord de l'Europe n'oubliera pas, Erling Haaland ne s'est pas contenté de mener la Norvège à la victoire : il a arraché la couronne à la légende immortelle de la Suède, se proclamant nouveau roi incomparable de la Scandinavie.

L'attaquant norvégien a signé un nouvel exploit historique, en inscrivant un doublé qui a conduit la sélection de son pays à s'imposer face à son rival traditionnel, le Danemark, 3-2 en Ligue des nations de l'UEFA, pulvérisant ainsi le record détenu par le Suédois Zlatan Ibrahimović en tant que meilleur buteur international de l'histoire des sélections d'Europe du Nord.

Avec ces deux buts, Haaland a porté son total à 64 buts internationaux en 56 matchs seulement, dépassant le record d'Ibrahimović, qui avait inscrit 62 buts en 122 matchs avec la sélection suédoise, un paradoxe qui révèle l'ampleur du phénomène de réalisme qu'incarne l'attaquant de Manchester City, selon «Reuters».

Ce but historique, son deuxième de la rencontre, est intervenu à la 74e minute, offrant à la Norvège sa première victoire officielle face au Danemark dans l'histoire de leurs confrontations directes, mettant fin à une longue malédiction et lui offrant le titre d'homme le plus redoutable de Scandinavie.

Un talent qui ne s'apprend pas

Ståle Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, n'a pas trouvé les mots pour expliquer ce que réalise son attaquant, déclarant après le match : « Cela ne peut pas s'expliquer, ni s'apprendre, c'est un talent inné, c'est un instinct. »

Haaland (26 ans), qui a disputé son premier match international avec l'équipe A en 2019, marque désormais à un rythme effrayant dépassant 1,1 but par match, un chiffre auquel aucune logique footballistique ne résiste.

De son côté, son coéquipier en sélection, le milieu de terrain Sander Berge, a exprimé sa stupéfaction : « C'est impressionnant. Il est normal que Haaland marque des buts, il est donc logique qu'il figure parmi les meilleurs buteurs, mais cela reste extrêmement marquant. »









Au-delà du phénomène

L'exploit de Haaland ne s'est pas arrêté aux frontières du Nord, il a également dépassé une autre légende mondiale, en devançant la star brésilienne Ronaldo Nazário, qui avait mis un terme à sa carrière internationale avec un total de 62 buts avant de prendre sa retraite en 2011.

Il ne lui reste désormais plus que 24 buts pour atteindre le record absolu de buts des sélections du Nord, hommes et femmes confondus, détenu par la légende du football féminin suédois Lotta Schelin avec un total de 88 buts, un chiffre qui semble à la portée de la machine à buts norvégienne.

De l'autre côté, l'amertume a dominé les réactions au Danemark, où tout le monde a reconnu la dureté décisive de Haaland.

Michael Steen Jensen, analyste sportif de la chaîne danoise DR, a déclaré : « La Norvège le possède, et ils doivent en être reconnaissants lors d'une nuit où sa dureté absolue a garanti aux Norvégiens le droit de se vanter. »

De son côté, le journal danois B.T a titré : « Le Danemark a été puni avec dureté par l'homme le plus dangereux de Norvège. »

L'attaquant danois Rasmus Højlund, qui a vécu une nuit difficile à surveiller Haaland, a reconnu la dangerosité de son adversaire : « Erling a une manière particulière de trouver son chemin vers le but. Ainsi, de ce point de vue, ce n'est pas surprenant, mais cela me frustre en même temps. »

Le Danemark aura l'occasion de prendre sa revanche et de retrouver un peu de sa fierté lorsqu'il recevra la Norvège lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, le 17 novembre prochain, une confrontation où tous les regards seront de nouveau tournés vers le nouveau roi du Nord.







