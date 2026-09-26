En vidéo : l'Angleterre renverse la situation face à l'Espagne en 4 minutes de folie

L'Angleterre a renversé son retard face à son hôte espagnol pour mener au score (2-1) avant la fin de la première mi-temps, après avoir inscrit deux buts en seulement 4 minutes, ce samedi soir sur la pelouse de Wembley, dans la capitale britannique Londres, à l'occasion de la première journée de la Ligue des nations.

La sélection espagnole avait ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Lamine Yamal, à la 2e minute, après avoir profité d'une erreur dans la conservation du ballon du défenseur de Manchester City, Marc Guehi, pour subtiliser le ballon et filer vers la surface de réparation, avant de marquer dans les filets du gardien James Trafford.





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Après une série d'occasions manquées du côté de l'Espagne, l'ailier de Barcelone, Anthony Gordon, est parvenu à égaliser à la 36e minute, lorsqu'il a échangé le ballon avec Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, sur un contre, avant d'avancer et de tirer dans les filets du gardien Unai Simon.

Il ne s'est pas écoulé 4 minutes avant que la star du Bayern Munich, Harry Kane, ne place la sélection anglaise en tête (2-1) d'un coup de tête qui a heurté le latéral du Real, Marc Cucurella, et fini au fond des filets après que ce dernier n'a pas réussi à l'écarter, à la 40e minute.

La sélection espagnole aborde cette rencontre en tant que championne du monde 2026, après avoir battu l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale, en plus d'être championne d'Europe 2024 aux dépens de l'Angleterre (2-1). La Roja dispute également cette confrontation au terme d'une série de 38 matches consécutifs sans défaite.

Quant à l'Angleterre, elle a terminé à la troisième place du Mondial 2026, après avoir battu sa voisine la France (6-4) dans un match spectaculaire.

Le groupe 3 de la Ligue A comprend également les sélections de la Croatie et de la République tchèque, qui s'affrontent à la même heure.







