En vidéo : l'Allemagne décroche sa première victoire sous l'ère Klopp

L'Allemagne a signé sa première victoire sous l'ère du nouveau sélectionneur, Jürgen Klopp, aux dépens de la Serbie (2-0) à l'Allianz Arena de Munich, ce jeudi, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des nations.

Les hôtes ont abordé la rencontre par un déluge offensif, menaçant la cage serbe à de nombreuses reprises, tandis que Nick Woltemade a gâché une tête à bout portant.

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À la 39e minute, l'Allemagne est enfin parvenue à faire trembler les filets par l'intermédiaire du joueur du Bayern Munich, Tom Bischof, en reprenant un ballon repoussé par le poteau.





La Mannschaft a maintenu sa pression en seconde période, qui s'est soldée par un but du break grâce à Florian Wirtz, l'attaquant de Liverpool, qui a dompté le ballon de superbe manière avant de le loger dans les filets avec maestria, à la 61e minute.

La domination allemande s'est poursuivie après le deuxième but, les visiteurs étant incapables de créer le moindre danger notable devant la cage du gardien du Bayern Munich, Jonas Urbig, pour un match qui s'est achevé sur une victoire des hommes du sélectionneur Jürgen Klopp (2-0).

Avec ce succès, l'Allemagne a retrouvé une partie de son équilibre, après un match nul face aux Pays-Bas (1-1) à l'extérieur, puis une défaite surprise à domicile contre la Grèce (1-0), lors des deux premières journées de la Ligue des nations.

Le capital de la Mannschaft est passé à 4 points, à la troisième place du groupe, derrière les Pays-Bas, dauphins avec 5 points, et la Grèce, en tête avec 7 points, tandis que la Serbie ferme la marche sans le moindre point.

Les Pays-Bas étaient revenus de loin, dans un autre match disputé ce jeudi sur le sol grec, où ils ont arraché le nul (2-2) après avoir été menés de deux buts.



