Le remplaçant Álex Baena a inscrit le but égalisateur pour la sélection espagnole face à l'Angleterre, qui recevait, avant qu'un autre remplaçant, Mikel Oyarzabal, ne marque le troisième but (3-2) lors de la rencontre disputée ce samedi soir au stade de Wembley, dans la capitale britannique Londres, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations.

Le but de Baena est venu d'une frappe puissante des vingt mètres, à la 60e minute, six minutes seulement après que la star anglaise, Harry Kane, eut manqué un penalty obtenu par Jude Bellingham à la suite d'une faute commise par Rodri.





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Kane a tiré sur la barre transversale, après avoir perdu l'équilibre et touché le ballon des deux pieds, laissant filer l'occasion de creuser l'écart pour les locaux, ce à quoi l'Espagne a répondu rapidement par deux buts, le premier par l'intermédiaire de Baena, avant que ce même joueur ne délivre la passe du deuxième but à Oyarzabal, qui s'est présenté seul face au gardien James Trafford et a placé le ballon par-dessus lui pour tromper les filets, à la 74e minute.

La sélection espagnole avait ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Lamine Yamal, à la 2e minute, après avoir profité d'une erreur dans la conservation du ballon du défenseur de Manchester City, Marc Guéhi, pour le subtiliser et filer vers la surface de réparation, avant de marquer dans les buts de Trafford.

Après une série d'occasions manquées du côté espagnol, l'ailier de Barcelone, Anthony Gordon, est parvenu à égaliser à la 36e minute, lorsqu'il a combiné avec Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, sur une contre-attaque, avant de progresser et de tirer dans les buts du gardien Unai Simón.

Quatre minutes ne s'étaient pas écoulées que la star du Bayern Munich, Harry Kane, plaçait la sélection anglaise en tête (2-1) d'une tête qui a heurté le latéral du Real, Marc Cucurella, avant de terminer sa course dans les filets après que ce dernier eut échoué à la dégager, à la 40e minute, avant que le joueur de l'Atlético Madrid n'inscrive le deuxième but de « La Roja », à la 60e minute, puis qu'Oyarzabal n'ajoute le troisième à la 74e minute.







