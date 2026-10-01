Dans une scène lourde de symbolisme, l'attaquant danois Rasmus Hojlund a célébré son but dans les filets du Portugal à la manière de la légende absente Cristiano Ronaldo, embrasant le stade de Parken et offrant à son pays un match nul spectaculaire sur le score de 2-2, lors du choc de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Le Portugal s'est déplacé au Danemark, au stade de Parken, dans la capitale danoise Copenhague, pour un match qui intervient dans un contexte des plus exceptionnels pour la sélection portugaise, qui dispute cette rencontre sans son capitaine historique.

Hojlund a inscrit le but égalisateur à la dernière minute pour le Danemark, avant de courir vers le drapeau de corner, de sauter haut et de pousser son célèbre cri « Siiiu », indissociable de Ronaldo tout au long de sa carrière, dans une célébration qui ressemblait à un message direct adressé à la sélection portugaise après la crise de son capitaine.

Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement du Portugal hier mercredi, pour rentrer dans la capitale espagnole Madrid, après l'éclatement d'une crise aiguë entre lui et le sélectionneur Jorge Jesus.

La crise a éclaté en raison de l'absence totale de temps de jeu du « Don », qui n'a pas joué une seule minute lors du match contre la Norvège de la deuxième journée, malgré les promesses qu'il avait reçues de participer.









La star portugaise a pris sa décision finale de partir quelques heures seulement après les déclarations de Jesus, dans lesquelles il a affirmé qu'il était le seul décideur, du premier au dernier mot, au sein de la sélection, reconnaissant qu'il avait manqué à sa promesse faite à Ronaldo de le faire participer à une partie du dernier match contre la Norvège.

La célébration de Hojlund à la manière de Ronaldo est ainsi venue remuer le couteau dans la plaie des Portugais, transformant le stade de Parken en une scène de célébration à la façon de la légende qui a abandonné la sélection de son pays quelques heures avant la confrontation.



