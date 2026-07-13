En vidéo : Hamza Abdelkarim surprend Flick en arrivant plus tôt que prévu

Ce lundi matin, le FC Barcelone a donné le coup d’envoi de sa préparation estivale avec la réouverture du centre d’entraînement Juan Gamper, où les joueurs ont passé les traditionnels examens médicaux et tests physiques préalables à la reprise.

Selon le journal Mundo Deportivo, l’entraîneur allemand Hans Flick, qui entame sa troisième saison à la tête du Barça, a été le premier à arriver au centre d’entraînement.

Le club catalan entamera la Liga lors de la 2^e journée, son match d’ouverture ayant été reporté en raison de la présence de dix de ses joueurs en demi-finales de la Coupe du monde avec leurs sélections.

Formé au club, Tony Fernandes est arrivé le premier au centre, malgré l’incertitude qui entoure encore son avenir, déterminé à entamer la saison sous la houlette de Flick.

Hamza Abdelkarim l’a rapidement rejoint, malgré un temps de repos très court après sa participation avec l’Égypte à la Coupe du monde.

Le milieu de terrain égyptien a même devancé l’horaire prévu, se présentant avec sa famille au centre d’entraînement.

Rony Bardji, dont l’avenir pourrait passer par un prêt la saison prochaine, a également été l’un des premiers à entamer officiellement la préparation estivale.

Le milieu de terrain Marc Casado figurait parmi les premiers joueurs de l’équipe première à passer les examens médicaux. Le gardien Marc-André ter Stegen a quant à lui attiré l’attention des observateurs lors de sa présentation aux tests, alors que son avenir au club reste à définir.

Alejandro Balde et le gardien polonais Wojciech Szczęsny ont également entamé leur préparation pour la nouvelle saison, le second poursuivant son parcours au sein de l’équipe catalane.

Enfin, Fermín López a également pris part à cette première journée, tandis qu’Héctor Fort, Marc Bernal, Gerard Martín et Andreas Christensen ont rallié le groupe pour le coup d’envoi de la préparation estivale.