Anthony Gordon a ouvert le score pour le Barça dès la deuxième minute de la rencontre face à Getafe, ce samedi, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Espagne.

Le but de Gordon est venu après qu'il a éliminé trois défenseurs des visiteurs, aux abords de la surface de réparation, avant de décocher une frappe qui a heurté un joueur adverse pour finir au fond des filets.

Avec ce but, l'ailier anglais porte son total à 9 contributions décisives toutes compétitions confondues cette saison, soit 4 buts et 5 passes décisives.

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Le Barça dispute ce match en l'absence de son capitaine et buteur Raphinha en raison d'une blessure, ce qui a poussé l'entraîneur Hansi Flick à titulariser l'autre Brésilien, Gabriel Jesus, pour la première fois depuis son arrivée au club.

La composition des Blaugrana était la suivante :

Gardien de but : Joan García

Défense : Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart

Milieu : Rodri, Gavi, Dani Olmo

Attaque : Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

Le Barça abordait ce match en tête de la Liga avec 21 points, soit deux longueurs d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid, tandis que Getafe occupe la 12e place avec 8 points.



