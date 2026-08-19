En vidéo : El Shenawy repousse un penalty du Barça

Mohamed El Shenawy, gardien de but d'Al Ahly, s'est illustré en repoussant un penalty tiré par Anthony Gordon à la 90e+1, privant ainsi le Barça d'un troisième but, lors de la rencontre entre les deux équipes au stade Spotify Camp Nou, ce mercredi, en Trophée Joan Gamper.

L'arbitre de la rencontre avait accordé un penalty à Gordon, après une faute commise par l'arrière droit d'Al Ahly, Ahmed Eid, mais l'international anglais n'a pas réussi à le transformer, la rencontre s'achevant sur une victoire de l'équipe catalane (2-1).

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L'international égyptien Hamza Abdelkarim avait ouvert le score pour le Barça face à son ancienne équipe, à la 30e minute, avant que Raphinha n'ajoute le deuxième but sur penalty, à la 45e minute.

À la 51e minute, Ahmed Sayed Zizo a réduit l'écart pour Al Ahly, au terme d'un face-à-face qu'il a conclu d'une frappe puissante dans les filets des Blaugrana.

Les joueurs d'Al Ahly ont réclamé un penalty à la 72e minute, après la chute d'Ahmed Nabil Koka à la suite d'un contact avec Brian Fariñas, le jeune joueur du Barça, lors d'une tentative de reprise d'un centre, mais l'arbitre a ordonné la continuation du jeu.

La rencontre s'est inscrite dans le cadre de la 61e édition du Trophée Joan Gamper, qui a vu la participation d'une équipe africaine pour la première fois de l'histoire.

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