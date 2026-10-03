En tête, Vinicius : 4 points d'interrogation auxquels Mourinho est confronté après la trêve internationale

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, sera confronté à quatre points d'interrogation tactiques à l'issue de la trêve internationale actuelle : le poste d'arrière droit, la charnière centrale, le double pivot et la ligne offensive, selon le journal « Sport » catalan.

Les contours du onze de départ de Mourinho commencent à se dessiner, mais plusieurs décisions restent en suspens. La trêve internationale laisse le technicien portugais face à des dossiers ouverts, susceptibles de modifier le visage de l'équipe au retour de la compétition, en fonction des choix qu'il effectuera.

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Le premier de ces dossiers concerne le poste d'arrière droit, où il semble que Dumfries dispose d'un avantage relatif sur Arnold. Le joueur néerlandais s'intègre tout particulièrement dans la philosophie physique de Mourinho, et revient de la trêve après un rôle marquant avec sa sélection nationale.

En revanche, le joueur anglais apporte des solutions différentes, lorsque l'équipe a besoin de construire le jeu depuis l'arrière, mais son problème récurrent demeure dans ses errements défensifs, un point qui joue particulièrement en sa défaveur auprès de Mourinho.

Dans l'axe de la défense, les circonstances jouent un rôle qui n'est pas moindre que les décisions de l'entraîneur. Le duo Konaté et Huijsen s'oriente vers le statut d'option principale, mais les blessures et les suspensions limitent beaucoup ce poste.

Reste la question de l'état dans lequel reviendra Militão, car le défenseur brésilien a commencé à s'entraîner avec le groupe et se rapproche d'un retour, ce qui pourrait réorganiser les priorités à ce poste. Et s'il retrouve son niveau, il ne fait aucun doute que Militão est le meilleur défenseur central de l'équipe, selon « Sport ».

Le pivot : la sécurité sans la créativité

Le double pivot suscite davantage de doutes. Le duo Valverde et Tchouaméni confère à l'équipe un bon étagement et une sécurité défensive, mais il risque de priver l'équipe de créativité dans la possession du ballon, un problème dont souffre le Real Madrid depuis plusieurs saisons, et qui est étroitement lié au duo français et uruguayen. Bernardo Silva représente la qualité différente dont le milieu de terrain a besoin, bien que son rôle reste encore très éloigné de ce qui était attendu jusqu'à présent, et sa participation limitée avec le Portugal laisse entendre qu'il n'est pas dans sa meilleure condition physique.

L'attaque : Güler et Diomande frappent à la porte

Le dossier le plus intrigant reste la ligne offensive, dont les deux héros sont Arda Güler et Diomande, qui réclament davantage d'espace. Güler s'est transformé en une source de créativité indispensable, tandis que Diomande prouve qu'il est déjà capable d'apporter ce dont l'équipe a besoin, et ses minutes dans le derby de Madrid, à tout le moins, donnent de l'espoir aux supporters de l'équipe blanche.

Mais le problème est que faire jouer les deux nécessite de se passer d'un autre élément, et c'est là qu'apparaissent les noms auxquels il est difficile de toucher. D'un point de vue purement footballistique, les regards se tournent vers Vinícius, après un début bien en deçà de son niveau habituel. L'entraîneur l'a défendu publiquement, affirmant que le retour de son sens du but n'est qu'une question de temps, mais la réalité est que tous les regards sont braqués sur le Brésilien.

Un mois d'octobre difficile, au vu de la force de ses matchs, aidera à clarifier la direction dans laquelle évolue le Real Madrid sous la houlette de Mourinho.







