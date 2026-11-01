Le Barça a bradé le talent du Marocain Abde Ezzalzouli pour 7,5 millions d'euros, dans une opération qui pourrait le priver de gains financiers importants, en dépit des prestations remarquables livrées par le joueur avec le Real Betis, après être devenu l'une des grandes vedettes du club andalou grâce à ses qualités individuelles et à son influence dans les matchs, en particulier en Ligue des champions.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le Real Betis, dirigé par son entraîneur Manuel Pellegrini, signe le meilleur départ de son histoire, après avoir occupé une place de choix au classement de la Liga et conservé un bilan vierge de défaites en Ligue des champions, en réussissant un carton plein avec 9 points pris sur ses 3 premiers matchs.

Ezzalzouli figure parmi les éléments clés de cette réussite, grâce à ses prestations remarquables sur le flanc gauche et à son habileté exceptionnelle à éliminer ses adversaires dans les duels individuels, sans oublier son travail défensif dans la récupération du ballon, offrant le modèle du joueur qui allie talent et sacrifice.

L'histoire d'Ezzalzouli avec le Barça a débuté à l'été 2021, lorsque le jeune joueur marocain a attiré l'attention grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à jouer de son pied gauche, lors de ses apparitions avec Hércules en Segunda División B, poussant le club catalan à le suivre, en profitant de la capacité de Ramón Planes à dénicher les talents prometteurs.

Ezzalzouli est arrivé en Espagne très jeune en compagnie de ses parents, et a entamé sa carrière footballistique dans les catégories de jeunes de l'Hércules, avant de disputer son premier match comme titulaire avec l'équipe première à l'âge de dix-huit ans, sur la pelouse du Rico Pérez.

Le joueur a bénéficié d'évaluations positives de la part des recruteurs du Barça, ce qui a conduit le club à boucler son recrutement le dernier jour du marché des transferts de l'été 2021, après avoir réglé la clause libératoire de son contrat, pour 2 millions d'euros.

Ezzalzouli a rejoint l'équipe réserve du Barça, mais ses bonnes prestations lui ont rapidement offert l'occasion d'apparaître avec l'équipe première, puisqu'il a disputé son premier match en Liga le 30 octobre 2021, face au Deportivo Alavés, sous la direction de Sergi Barjuán, qui a assuré l'intérim de l'équipe durant une brève période entre le départ de Ronald Koeman et l'arrivée de Xavi Hernández.

Au cours de la même saison, le joueur marocain a été prêté à Osasuna sur la deuxième moitié de la saison, et a laissé une bonne impression grâce à ses prestations.

Le Real Betis a profité de la grave crise économique qu'a traversée le Barça pour recruter Ezzalzouli pour 7,5 millions d'euros, le club catalan conservant une option de rachat du joueur pour 20 millions d'euros jusqu'en 2024, et 25 millions d'euros en 2025.

L'accord prévoyait également que le Barça perçoive 50 % du montant de toute future vente du joueur par le Real Betis, avant que le départ précoce du Brésilien Vítor Roque ne fasse tomber ce pourcentage à 20 %.

En vertu de ces clauses, si un club décidait de lever la clause libératoire inscrite dans le contrat d'Ezzalzouli, d'un montant de 60 millions d'euros, le Barça ne percevrait que 12 millions d'euros du montant de l'opération, soit sa part de 20 % de la valeur de la clause libératoire.

Cela signifie que le retour potentiel pour le club catalan serait bien inférieur aux sommes que d'autres clubs ont déboursées pour recruter des joueurs livrant des prestations remarquables.

La comparaison avec les transferts d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi illustre l'ampleur de l'écart, puisque Newcastle a déboursé plus de 70 millions d'euros pour recruter Gordon cet été, tandis que le transfert d'Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund a coûté 24 millions d'euros, soit le double de la somme que pourrait percevoir le Barça en cas de départ d'Ezzalzouli au montant de sa clause libératoire.

Et en dépit du niveau remarquable affiché par Gordon et Adeyemi, « Mundo Deportivo » estime qu'aucun des deux ne surpasse Ezzalzouli sur le plan de la qualité individuelle, ce qu'a démontré le joueur marocain lors de ses apparitions en Ligue des champions, au point de devenir l'une des grandes vedettes chéries des supporters du Real Betis au stade de La Cartuja.