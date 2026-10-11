Le Barça affronte Galatasaray mardi prochain en Ligue des champions, avec l'objectif de signer sa première victoire à l'extérieur dans la compétition cette saison, après avoir entamé son parcours par un succès face à Feyenoord sur le score de 5-1. L'équipe se prépare à disputer cette rencontre avec son nouveau maillot extérieur.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Barcelone a effectué ce dimanche une séance d'entraînement de récupération après sa victoire 3-0 contre Getafe, sa huitième en championnat, avant de reprendre son parcours en Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse de Galatasaray, mardi, à 21 heures précises, heure espagnole.

Le club catalan prendra la direction d'Istanbul très tôt, privé de ses blessés Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong et Roony Bardghji.

La délégation barcelonaise doit quitter la cité sportive Joan Gamper, à Sant Joan Despí, à 8h40 précises, en direction de l'aéroport d'El Prat.

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Le vol spécial à destination de la ville turque décollera à 9h40, pour une arrivée prévue à 14h20, heure locale, soit une heure de plus que l'heure espagnole, après un trajet de 3 heures et 40 minutes.

Dans l'après-midi, Hansi Flick et Pau Cubarsí tiendront la conférence de presse officielle au stade Ali Sami Yen, à 16h45 précises, heure espagnole. Barcelone a en effet choisi son défenseur Cubarsí pour s'adresser aux médias locaux et aux journalistes venus de Catalogne.

À l'issue de la conférence de presse, les joueurs du Barça s'entraîneront sur la pelouse du match, à partir de 17h30, heure espagnole, pour préparer la rencontre face au club turc.

De son côté, Galatasaray occupe la première place du championnat turc, après avoir battu Kasimpasa 3-1 vendredi dernier.

Son entraîneur, Okan Buruk, accompagné d'un joueur dont le nom n'a pas encore été précisé, doit tenir une conférence de presse à 12 heures précises, heure espagnole, l'entraînement devant débuter une heure plus tard, dans la cité sportive du club.

À Istanbul, Barcelone évoluera avec son maillot extérieur de la saison en cours, caractérisé par un noir en dégradé jusqu'au violet, couleur qui orne également les shorts de cette deuxième édition du partenariat entre la marque Nike, la ligne Kobe Bryant et le club catalan.

Le Barça n'a porté ce maillot qu'une seule fois cette saison, lors de son match d'ouverture en Liga, quand il a écrasé Elche sur le score de 5-0.



