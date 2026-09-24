Le Français Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, a relancé le dossier du Ballon d'Or avec de nouvelles déclarations, dans lesquelles il a insisté sur le fait que son coéquipier parisien Khvicha Kvaratskhelia est le plus légitime pour être sacré en 2026.

Dembélé avait remporté le trophée l'année dernière, et il figure parmi les trente nommés de cette année, mais il préfère voir son coéquipier géorgien couronné, comme il l'avait déjà déclaré.

Kvaratskhelia a réalisé une saison remarquable, au cours de laquelle il a conduit le Paris Saint-Germain au sacre en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, après avoir inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 16 matchs.

La cérémonie se tiendra dans la capitale anglaise, Londres, le 26 octobre prochain.

Dembélé a déclaré, alors qu'il se trouvait en stage avec l'équipe de France, au réseau « BBC » : « Kvaratskhelia, honnêtement, le mérite. Il a réalisé une saison exceptionnelle. Et comme on dit, il a aussi ébloui les regards. Quels sont les nouveaux critères ? Est-ce le fait d'éblouir et d'avoir un impact ? Je pense qu'il remplit les critères. »

L'expression « éblouir les regards » faisait référence à une déclaration antérieure du Français Kylian Mbappé, dans laquelle il disait : « La capacité à livrer une performance individuelle remarquable et à éblouir les regards est ce qui laisse une trace chez les gens s'agissant d'un trophée comme le Ballon d'Or. »

Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato » : « Il est évident que remporter un trophée individuel comme le Ballon d'Or est quelque chose d'exceptionnel. Mais lorsque j'ai rejoint le Paris Saint-Germain, l'objectif principal était de gagner la Ligue des champions. Nous l'avons remportée deux fois, et nous voulons continuer à la gagner. C'est cela le plus important. »

Il a poursuivi : « Les souvenirs que tu laisses aux supporters et à tous les Parisiens, c'est cela la vraie victoire. Tout comme les moments que j'ai passés avec mes coéquipiers. »

Ousmane Dembélé a longtemps été décrit comme un joueur talentueux mais irrégulier et souvent blessé, avant de connaître une transformation radicale depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, puisqu'il a remporté la Ligue des champions à deux reprises, ainsi que le Ballon d'Or l'année dernière.

À ce sujet, Dembélé a commenté : « La mentalité. En prenant de l'âge, et plus précisément à 28 ans, tu mûris davantage. Et tes qualités footballistiques évoluent. Je ne suis pas le même joueur qu'à 20 ans, quand j'étais à Dortmund. Beaucoup de choses changent. »

Il a expliqué : « Tu veux marquer des buts et en faire marquer, mais au fil des années, je me suis surtout concentré sur le fait d'être efficace dans tout ce que je fais sur le terrain. Et le plus important de tout, c'est d'aider l'équipe. »

Une certaine polémique était née entre le duo Mbappé et Dembélé ces derniers jours, à cause d'une déclaration de la star du Real Madrid au sujet du Ballon d'Or, lorsqu'il a dit : « Dembélé a toujours été perçu comme un joueur talentueux, tandis que moi, en revanche, j'ai toujours été considéré comme le joueur élu. »

Dembélé s'est empressé de répondre en disant : « Je n'ai jamais été perçu comme le joueur élu, mais j'ai travaillé dur, et l'année dernière j'ai été récompensé par une saison magnifique avec le Paris Saint-Germain. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.