En réponse à ses déclarations : décision définitive des arbitres concernant l'escalade contre Mourinho

La Ligue des arbitres espagnols de football a décidé de n'engager aucune procédure contre José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, devant la commission de discipline, en raison de ses déclarations après le derby de Madrid face à l'Atlético de Madrid.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la Ligue des arbitres espagnols de football, en collaboration avec la direction juridique du Comité technique des arbitres, étudiait la possibilité de déposer une plainte auprès de la commission de discipline concernant les déclarations de José Mourinho à l'issue du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, et de la transmettre à la direction relevant de la Fédération espagnole de football afin d'ouvrir un dossier qui aurait pu déboucher sur une sanction à l'encontre de l'entraîneur portugais du Real Madrid.

Le journal a indiqué que la Ligue des arbitres a finalement décidé, après des délibérations qui ont duré toute la journée de lundi, d'écarter le dépôt de la plainte.

La Ligue n'engagera pour l'heure aucune procédure, malgré les déclarations faites par l'entraîneur du Real Madrid après le match, dans lesquelles il a critiqué l'arbitre principal Miguel Ángel Ortiz Arias, et tout particulièrement le responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), Daniel Trujillo Suárez.

Dans ses déclarations, Mourinho a mis en doute la compétence de l'arbitre madrilène, au motif qu'il ne détient pas le statut international et que, malgré ses 41 ans, il n'a jamais dirigé de grand match.

Quant à l'arbitre désigné pour officier dans la salle vidéo, l'entraîneur portugais a rappelé des incidents survenus la saison dernière avec l'équipe du Real Madrid.

De cette manière, José Mourinho échappe à une sanction potentielle qui aurait pu être prononcée si l'ouverture du dossier avait été poursuivie, la sanction pouvant aller jusqu'à quatre matches de suspension, ainsi qu'une amende comprise entre 601 et 3 005,06 euros.



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