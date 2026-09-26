« Ce n’était en réalité rien de grave, il a simplement parlé d’un rêve, celui de peut-être jouer un jour au Real Madrid », a déclaré Ballack il y a quelques jours dans le podcast Kerners11.

L’ancien capitaine du FC Bayern et de l’équipe d’Allemagne, qui a fêté ses 50 ans samedi, a critiqué une pratique courante des médias.

« On lui a tout de même demandé : “Quel est ton club préféré en dehors du FC Bayern ?” Ça, on aime bien le passer sous silence », a déclaré Ballack.

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Qu’a exactement dit Lennart Karl sur le Real Madrid ?

Karl, alors âgé de seulement 17 ans, avait parlé ouvertement de son admiration pour le club recordman d’Espagne dans une atmosphère détendue, lors de la réception du Nouvel An du fan-club du Bayern « Burgsinn 1980 », après la question d’un supporter lui demandant s’il avait un autre club favori en dehors du FCB.

« Le FC Bayern est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est le club de mes rêves, mais ça reste entre nous », avait déclaré Karl, récoltant de nombreuses critiques pour cette sortie.

Les dirigeants du Bayern ont alors protégé l’adolescent et ont rapidement classé l’affaire, après en avoir discuté avec Karl. Le directeur sportif Christoph Freund avait par exemple déclaré : « Il parle comme un garçon de 17 ans. Il a immédiatement compris que cette déclaration était maladroite. »

Quelles étaient les stats de Lennart Karl la saison dernière ?

Ballack s’était déjà exprimé dès le mois de janvier sur la polémique autour de son client. « Je pense que, dans son contexte, cette déclaration est anodine. Nous ne voulons pas formater les garçons trop tôt dans une société où l’on nous dicte déjà beaucoup de choses sur la manière dont nous devons nous exprimer », avait déclaré Ballack dans son rôle de consultant pour la plateforme de streaming DAZN. « Nous voulons de l’authenticité, nous voulons des joueurs auxquels on peut s’identifier. »

Karl, qui a effectué un essai au Real Madrid lorsqu’il avait 10 ans, a connu une ascension fulgurante au FC Bayern. Rien que la saison dernière, il a disputé 40 matches avec les professionnels, pour un total de neuf buts et huit passes décisives.

En récompense, outre le gain du doublé championnat-DFB-Pokal, sont arrivées ses trois premières sélections en équipe nationale A sous les ordres de l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann.

Karl a ensuite manqué la participation à la Coupe du monde en raison d’une blessure musculaire subie peu avant le début du tournoi. À Munich, le gaucher dribbleur, passé par l’Eintracht Francfort et Viktoria Aschaffenbourg avant de rejoindre le FCB en 2022, est sous contrat jusqu’à l’été 2029.

Cette saison, Karl affiche un but et une passe décisive en cinq courtes apparitions.



