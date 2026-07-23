En images... le Real Madrid dévoile son deuxième maillot pour la nouvelle saison

Le Real Madrid a dévoilé, ce jeudi, son deuxième maillot pour la saison prochaine 2026/2027, doté d'une technologie distinctive qui contribue à préserver la condition physique des joueurs.

Le club madrilène a publié un communiqué officiel dans lequel il a déclaré : « Le Real Madrid et adidas présentent le deuxième maillot pour la saison 2026-27. Le maillot se distingue par une couleur vert foncé avec des détails en blanc ivoire, réinterprétant ainsi une combinaison de couleurs utilisée par le passé sous un angle contemporain et moderne. »

Il a poursuivi : « Le maillot comporte un motif géométrique délicat portant les initiales du club, et présente un col moderne avec une bande en blanc ivoire. En outre, il arbore le logo aux trois bandes d'adidas, qui relie l'innovation dans la performance sportive, la culture footballistique et le style en dehors du terrain. »

Il a ajouté : « Le maillot a été conçu pour les plus hauts niveaux de la compétition, et il est doté de la technologie moderne climacool+ d'adidas, qui gère l'humidité et améliore l'aération afin de maintenir les joueurs au frais. Le nouveau maillot est désormais disponible dans les boutiques officielles du Real Madrid, ainsi que dans une sélection de magasins adidas. »











