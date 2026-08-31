En citant Mbappé, Regragui justifie le penalty manqué par Brahim Diaz face au Sénégal

Walid Regragui, ancien sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, a livré son avis sur le penalty manqué par Brahim Diaz dans les dernières minutes de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal.

Walid Regragui a démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc après la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

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Walid a déclaré, lors de sa participation au podcast « Le Maroc » diffusé sur « Atheer » : « Je me pose une question à propos du penalty de Diaz : l'aurait-il tiré de la même manière s'il avait été joué à l'instant même, ou 15 minutes après avoir été accordé ? »

Le match s'était alors interrompu pendant environ un quart d'heure en raison des protestations et du retrait des joueurs sénégalais, qui avaient regagné les vestiaires avant de revenir ensuite sur le terrain.

L'ancien sélectionneur du Maroc a évoqué le penalty manqué par Kylian Mbappé face au Maroc lors du match entre la France et le Maroc, à la Coupe du Monde 2026.

Walid a déclaré : « Quand Mbappé a tiré son penalty face à Bounou et l'a manqué, il s'est plaint et a dit à l'arbitre que l'interruption de deux minutes avait perturbé sa concentration. Alors, qu'en est-il de la concentration de Diaz lors de l'interruption du match pendant 15 minutes ? »

À propos des mots qu'il a adressés à Diaz après son penalty manqué, Regragui a insisté sur le fait qu'il n'avait pas réprimandé le joueur.

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Il a conclu : « Je ne lui ai rien dit. Je lui ai simplement dit : mon fils, ce qui s'est passé t'apprendra beaucoup et fera de toi un joueur plus fort. Tu dois apprendre de chaque expérience. »