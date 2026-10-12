En chiffres : Mourinho redonne au Real Madrid son prestige perdu

Les événements polémiques n'ont pas permis au Real Madrid de profiter pleinement de sa victoire face à Villarreal, malgré trois points difficiles décrochés après avoir souffert dans les dernières minutes face à une équipe engagée en Ligue des champions.

La rencontre a offert un petit plus qui avait manqué à la Maison Blanche lors de nombreux rendez-vous depuis le début de la saison, Thibaut Courtois ayant gardé sa cage inviolée pour la deuxième fois cette saison, ce que l'équipe n'avait réussi auparavant que face à Malaga.

La résistance défensive a finalement été récompensée, offrant à José Mourinho de quoi être fier de la prestation défensive de ses joueurs.

Selon le quotidien espagnol « AS », la formation d'Iñigo Pérez est parvenue à arracher la possession du ballon au Real Madrid, la rencontre s'achevant sur un taux de possession de 54 % pour la Maison Blanche contre 46 % pour Villarreal.

Mais la mainmise du club jaune sur le ballon ne s'est pas traduite par un réel danger, ses joueurs n'ayant pas réussi, durant leurs temps de possession, à s'approcher continuellement de la surface de réparation du Real Madrid.

Villarreal a monopolisé le ballon durant le premier quart d'heure de la rencontre, avec un taux proche de 60 %, mais sans parvenir à beaucoup jouer dans le dernier tiers du terrain de la Maison Blanche, la durée de présence du ballon dans cette zone n'ayant pas dépassé 20 % du temps des 15 premières minutes.

L'équipe de Mourinho a su resserrer ses lignes et fermer la route à Villarreal pour atteindre les buts de Courtois, l'une des idées sur lesquelles insiste le technicien portugais, à savoir défendre dans une zone avancée du terrain et ne pas offrir d'espaces aux adversaires pour se mouvoir.

Les 15 dernières minutes, durant lesquelles Villarreal s'est jeté à la recherche de l'égalisation tandis que le Real Madrid évoluait en infériorité numérique, ont vu une nette supériorité du club jaune dans les chiffres, avec un taux de possession de 74,3 % et 40,3 % du temps passé dans le dernier tiers du terrain.

Durant cette période, et plus précisément après l'expulsion de Vinicius à la 72e minute, Villarreal a tenté 6 frappes sur un total de 15 tirs par lesquels il a essayé d'atteindre les buts de la Maison Blanche.

Courtois a dû intervenir pour repousser deux frappes de Carlos Romero et Georges Mikautadze, dans les moments les plus difficiles traversés par le Real Madrid durant la rencontre.

Malgré tout, la Maison Blanche a bien géré les circonstances du match, et a même réussi à menacer son adversaire sur quelques contres.

L'engagement des joueurs du Real Madrid et leur état d'esprit combatif se sont reflétés dans une autre statistique, puisqu'ils ont dominé les duels, remportant 57,3 % des confrontations individuelles durant la rencontre, signe de la puissance physique et de la concentration dont ils ont fait preuve.

Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Cucurella se sont distingués, chacun ayant remporté six duels.

La statistique du champion du monde est particulièrement remarquable, puisqu'il y est parvenu en seulement 45 minutes, étant entré en jeu au début de la seconde période à la place de Carreras, avec un taux de réussite supérieur, en gagnant 6 duels sur les 7 qu'il a livrés. L'international espagnol a également remporté l'ensemble des cinq tacles au sol qu'il a effectués.

Mourinho a déclaré avant la rencontre : « Nous avons besoin de temps pour nous améliorer. Je dois chercher des améliorations dans les domaines qui sont sous notre contrôle, et nous y travaillons. »

Le technicien portugais a refusé de s'exprimer après la polémique soulevée par les décisions arbitrales, afin d'éviter une sanction.

Mais au-delà de l'arbitrage, dont il cherche à éloigner ses joueurs de la polémique qui l'entoure afin qu'ils se concentrent sur la prestation de l'équipe sur le terrain, Mourinho a des raisons de saluer ce que ses joueurs ont produit. Le Real Madrid a en effet prouvé, sous la direction de Mourinho, qu'il possédait un dispositif défensif capable de résister.



