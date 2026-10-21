L'entraîneur portugais chevronné, José Mourinho, a réussi à transformer le stade Santiago-Bernabéu en une forteresse imprenable pour le Real Madrid, que ce soit lors de son premier passage ou de l'actuel.

Mourinho a conduit le club merengue à six victoires, en six matchs disputés à domicile cette saison, avant d'affronter le RB Leipzig ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

À ce sujet, le journal espagnol « AS » a souligné que le Real a inscrit 19 buts lors de ses six premiers matchs à domicile cette saison, à une moyenne de 3,17 buts par match, une progression offensive remarquable comparée à la même période de la saison dernière, lorsque le club avait marqué 11 buts sous la direction de l'ancien entraîneur, Xabi Alonso.

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Mourinho s'apprête à disputer son 95e match au total avec le Real au stade Santiago-Bernabéu, après avoir remporté 80 victoires lors de ses 94 matchs précédents, soit un taux de victoires de 85 %, selon le journal espagnol.

Le club merengue aborde le match du jour en neuvième position au classement de la Ligue des champions, avec 6 points, tandis que Leipzig occupe la 23e place avec 3 points.

Le duel face à Leipzig intervient quelques jours avant que le Real ne se déplace chez son rival, le Barça, au stade Spotify Camp Nou, dimanche prochain dans le cadre de la Liga, un match de grande importance dans la course au titre national.



