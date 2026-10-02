« Nous avons vraiment vu maintenant que c’est un footballeur merveilleux », a déclaré le nouveau sélectionneur au sujet du milieu central de 22 ans du Celtic FC, qui est entré en jeu à la 77e minute à la place du très bon Tom Bischof lors de la victoire 2-0 jeudi soir à Munich.

Ensuite, Klopp a même osé une très grande comparaison et a laissé entendre que, selon lui, Baur était sur les traces de Vitinha du Paris Saint-Germain.

« Il y a, chez un multiple vainqueur de la Ligue des champions, un joueur auquel il me fait constamment penser. Pas seulement physiquement, mais aussi dans toutes ses dispositions », a constaté Klopp. Comme le maître à jouer portugais du milieu du PSG, Baur a lui aussi les cheveux noirs et bouclés et, comme Vitinha, il n’est pas très grand.

Klopp salue le transfert de Mika Baur dans « le championnat le plus vicieux du monde »

Baur lui-même a parlé après le coup de sifflet final au ZDF d’un moment « surréaliste », lorsque son entrée en jeu a permis à son rêve de l’équipe nationale de se réaliser. La saison passée encore, il jouait pour le SC Paderborn en 2. Bundesliga et a obtenu avec le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie la montée en Bundesliga. L’été suivant, Celtic est venu frapper à sa porte et Baur a alors rejoint l’Écosse à la surprise générale pour la coquette somme de six millions d’euros.

Une étape remarquable, comme l’a souligné Klopp, puisque la Premiership écossaise est « le championnat le plus vicieux du monde » et que « s’y imposer avec de telles dispositions physiques et accepter cela, c’est vraiment très particulier ».

À Glasgow, Baur s’est imposé depuis son arrivée, inscrivant même son premier but pour son employeur début septembre. Mais le joueur de 22 ans a déjà aussi connu de lourds revers dans sa nouvelle patrie. Contre le LASK, le Celtic a dilapidé son avance de 3-0 acquise au match aller, a perdu le match retour 1-5 et a ainsi manqué son billet pour la Ligue des champions. Sur la scène nationale, il a déjà aussi subi deux défaites mémorables contre l’ennemi juré. Les Rangers ont battu le Celtic aussi bien en championnat (0-1) qu’en quarts de finale de la Coupe (0-3).

Néanmoins, l’entraîneur du Celtic Martin O'Neil s’est lui aussi déjà enthousiasmé pour son nouveau protégé. « C’est un joueur doté d’excellentes dispositions et d’une grande technique. Mika jouera un rôle important dans notre construction du jeu et il est en plus très polyvalent. »

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