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Celia María Cuccittini, la mère de la légende Lionel Messi, a désigné le successeur de son fils, qui a récemment mis un terme à sa carrière avec la sélection argentine.

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Lionel Messi a disputé son dernier match avec l'Argentine le 6 octobre dernier, face au Bénin, lors d'une rencontre amicale d'hommage disputée au stade Monumental, à Buenos Aires, et remportée 3-0 par l'Albiceleste.

La mère de Messi était présente dans les tribunes pour assister aux adieux de son fils à la sélection argentine, un événement suivi par les amateurs de football du monde entier.

Fabián Paz, styliste argentin et oncle de Nico Paz, joueur de Côme et de la sélection argentine, a dévoilé les coulisses étonnantes de cette soirée.

« Lors des adieux de Messi, Nico Paz est sorti du vestiaire et la mère de Messi pleurait », a raconté Fabián Paz au micro de la radio La Red.

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« Il est allé la saluer, car il la connaissait, et la mère de Messi a pris la main de Nico Paz et lui a dit : “Tu es le successeur de mon fils” », a-t-il poursuivi.

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« Quand Nico est ressorti, il était sous le choc. Il m'a dit : “Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer...” Il l'a raconté comme quelque chose d'incroyable. Au fond de lui, c'est encore un enfant », a-t-il ajouté.

« Il n'avait jamais imaginé qu'il serait le successeur de Messi. Pour Nico, le plus beau, c'était de rencontrer Lionel et de jouer à ses côtés. C'est comme s'il n'y croyait pas. En plus, comme il ne vit pas ici, il ne subit pas la pression comme les autres joueurs. Ici, on vit le football différemment, avec une autre passion, une autre folie, alors il est encore très souvent surpris », a conclu l'oncle du joueur.

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L'Argentine signe sa première victoire de l'après-Messi

L'Argentine a envoyé un message fort pour l'ère post-Lionel Messi en écrasant le Costa Rica 7-0, lors du match amical disputé au stade Mario Alberto Kempes, à Córdoba. Les champions du monde concluent ainsi l'année 2026 par un récital offensif exceptionnel, dont le jeune magicien Nico Paz a été le grand artisan.

Cette victoire offre un regain de confiance important au sélectionneur Lionel Scaloni, après la défaite de l'Argentine face à l'Uruguay (2-1) lors du match précédent, sa première sortie depuis la retraite internationale de Messi.

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Mais le scénario a été tout autre face au Costa Rica : les coéquipiers du gardien Emiliano Martínez ont livré une prestation offensive séduisante et montré que la sélection dispose de nombreux talents capables de faire la différence à l'avenir.

Trois doublés et des débuts prometteurs pour l'après-Messi

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La rencontre a été marquée par un brillant collectif : Nico Paz, Julián Álvarez et Franco Mastantuono ont chacun inscrit un doublé, tandis que Mac Allister a marqué une fois, au terme d'une soirée qui confirme la variété des solutions offensives à la disposition de Scaloni.

Nico Paz a été le grand homme du match avec un doublé en première période. Il continue de s'affirmer en sélection, puisqu'il a inscrit ses quatrième et cinquième buts lors de ses cinq derniers matchs sous le maillot argentin, renforçant ainsi son statut parmi les talents sur lesquels comptent les supporters pour les années à venir.

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Cette rencontre a également permis à Scaloni d'observer plusieurs jeunes joueurs dans le cadre du renouvellement de l'effectif, avec les premières apparitions en équipe A de Mariano Troilo et Aarón Anselmino, entrés en jeu en seconde période.

Si un seul match ne suffit pas pour juger du visage futur de la sélection, ce succès 7-0 constitue un départ idéal pour une nouvelle ère. Il montre que la responsabilité offensive ne reposera pas sur un seul joueur, grâce à des éléments prometteurs comme Nico Paz et Mastantuono, aux côtés des cadres expérimentés qui continuent de guider le groupe.