L'international marocain Neil El Aynaoui s'est exprimé pour la première fois depuis son transfert au RB Leipzig, en Allemagne, lors du dernier mercato estival, révélant les raisons de son choix pour ce club, sa vision de son rôle au milieu de terrain, ainsi que des détails personnels liés à son choix du maillot numéro 21.

Le milieu de terrain, âgé de 25 ans, a rejoint le RB Leipzig le dernier jour du marché des transferts, en provenance de la Roma sous forme de prêt.

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El Aynaoui a déclaré, dans des propos accordés au site officiel du RB Leipzig : « Mon rêve a toujours été de jouer en Bundesliga avec un grand club comme le RB Leipzig. Mes premiers échanges avec le club m'ont laissé une bonne impression, et j'ai été très séduit. »

El Aynaoui est né en France et s'est formé en Espagne, avant de poursuivre sa carrière en France puis en Italie. Sur le plan international, il a choisi de représenter le Maroc, avec qui il a participé à la Coupe du monde 2026.

L'international marocain ne se cantonne pas à un seul poste au milieu de terrain, car il se considère comme un joueur polyvalent, capable de peser à la fois sur le plan offensif et défensif, des qualités qui pourraient correspondre au style du RB Leipzig, fondé sur la puissance physique, le pressing et les transitions rapides.

El Aynaoui a déclaré à ce sujet : « Je me qualifie de joueur hybride. Je peux jouer à plusieurs postes au milieu. J'aime aider en attaque comme en défense, et courir avec force pour l'équipe. »

Un souvenir personnel

El Aynaoui portera le maillot numéro 21 avec le RB Leipzig, un numéro lié à un souvenir personnel concernant son frère cadet, né le 21 août.

Le joueur marocain est par ailleurs arrivé en Allemagne en entretenant des liens étroits avec plusieurs de ses compatriotes internationaux ayant fait l'expérience du football allemand. Il a recueilli des impressions positives sur la vie en Allemagne auprès d'Achraf Hakimi et d'Ismaël Saibari, ce qui l'a aidé à se convaincre que le RB Leipzig représentait la destination qui lui convenait.

El Aynaoui avait passé une partie de l'été avec Saibari, dans le sud de la France, où le football était naturellement présent dans leurs conversations. Leur amitié se transformera bientôt en rivalité sur le terrain entre le Bayern Munich et le RB Leipzig.

Il a déclaré à ce propos : « Oui, nous en avons déjà parlé. J'attends vraiment ces matchs avec impatience. »

Le joueur garde un souvenir particulier de la Coupe du monde 2026 : la victoire contre les Pays-Bas aux tirs au but en huitièmes de finale, qu'il considère comme l'un des moments les plus marquants et inoubliables de sa carrière.

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