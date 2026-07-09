Edson Álvarez doit accepter une forte baisse de salaire pour permettre son transfert en prêt

West Ham United a trouvé un accord avec le FC Cologne pour le prêt d'Edson Álvarez, selon Florian Plettenberg de Sky Sport. Toutefois, le Mexicain et le club allemand ne se sont pas encore entendus sur les modalités salariales.

Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028, le milieu de terrain mexicain n’entre plus dans les plans du club londonien. Prêté la saison passée à Fenerbaçhe alors que West Ham était relégué en Championship, il cherche désormais une porte de sortie.

West Ham cherche à alléger sa masse salariale, et le joueur, qui ne souhaite pas jouer en Championship, privilégie un départ temporaire. Selon Sky, le milieu de terrain est séduit par l’idée de rejoindre la Bundesliga.

West Ham préférerait céder définitivement le Mexicain mais se dit prêt, si nécessaire, à accepter un prêt. C’est dans ce cadre que le club allemand, dont les moyens financiers sont plus limités, a trouvé un accord avec les Hammers.

« Le principal problème consiste à parvenir à un accord complet avec Álvarez concernant son salaire », écrit Plettenberg. « Le meneur de jeu de 28 ans devrait accepter une baisse de salaire significative pour rejoindre Cologne. »

Aucun montant précis n’a été divulgué, mais la balle est désormais dans le camp du joueur. Selon Sky, le droitier disposerait aussi d’une offre en Turquie, même si l’identité du club reste inconnue.

Lors de son passage en Süper Lig, il a disputé dix-huit matchs sous les couleurs de Fenerbaçe, souvent freiné par les blessures. Reste à savoir si le club stambouliote est à nouveau sur les rangs.