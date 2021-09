Édito : Karim Benzema-Kylian Mbappé, French Déconnexion

Les deux hommes se cherchent toujours sur le terrain, mais ont toujours autant de mal à se trouver. Benzema-Mbappé rime avec déconnecté.

Même en 3G au fin fond de la creuse tu as une meilleure connexion qu’avec le duo Benzema Mbappé #FRABOS — Ibracadabra® (@ibracadabra_77) September 1, 2021

Andy Cole et Dwight York, Raul et Fernando Morientes, Ben Becker et Olivier Atton. Le duo entre Karim Benzema et Kylian Mbappé aurait aimé s’inspirer de ces partenariats légendaires et s’inscrire au panthéon des plus grandes doublettes offensives de l’histoire. Au final, et si on ne devait en retenir un seul, Mbappé-Benzema tient plus de Becker-Atton. Pas au sens télépathique et spectaculaire mais plutôt au sens fictif.

Car les deux tricolores ont beau se démener, leur connexion reste pire que "de la 3G au fin fond de la Creuse", comme l’a si bien décrit un internaute. En l’absence d’Olivier Giroud, et au sein d‘un 4-3-3 bancal qui exonère les joueurs à vocation offensive des tâches défensives dont l’équilibre est pourtant tributaire, Benzema et Mbappé hésitent, patinent et tâtonnent, comme on a pu le voir face à la Bosnie en éliminatoires du prochain Mondial.

Une pantomime de relation, comme une pièce de théâtre sur une place de village un dimanche après-midi, avec des acteurs cabotins, qui forcent et s’interpellent avec absence de vergogne. Mbappé et KB9 se cherchent ostensiblement en permanence, envers et contre tout sens du jeu ou bon sens ludique.

L'article continue ci-dessous

Très proches dans la vie de groupe des Bleus, les deux hommes incarnent parfaitement l’attaque brinquebalante des Tricolores. Un attelage hétéroclite de talents, une somme bariolée de grands joueurs qui se croisent comme des salariés dans les couloirs de la COGIP, sourires gênés et hochements de tête circonspects inclus.

Benzema sur Mbappé : "On s’entend super bien. Bien-sûr que j’aimerais qu’il soit avec moi à Madrid. Mais il faut respecter son club. De toute façon c’est un joueur qui un jour ou l’autre jouera pour le Real. Je vais le redire : c’est le meilleur club du monde !" ⚪️ @M6 @RTLFrance — Baptiste Durieux (@BaptisteDurieux) September 2, 2021

Et dire que le Real Madrid était prêt à investir la bagatelle de 220 millions d’euros pour infliger ce spectacle à ses (très exigeants) supporters chaque week-end...

D'ici l'été prochain, et comme dans Olive et Tom, on attend le prochain épisode. Il en faudra d’ailleurs des épisodes et des courses interminables sur les terrains "ovales" pour que cette connexion s’affine. Pendant ce temps, à Milan, devant sa télé, Olivier Giroud affiche certainement un rictus digne de Mark Landers.