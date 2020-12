Edinson Cavani a refusé de signer à la Juventus par respect pour le Napoli

Libéré par le PSG, l'attaquant uruguayen s'est engagé avec Manchester United après avoir décliné une offre de la Juventus.

Arrivé en fin de contrat à l'intersaison, Edinson Cavani a quitté le PSG et s'est engagé dans les dernières heures du mercato avec Manchester United.

Cavani était courtisé par de nombreux clubs dont la de Turin. Dans une interview accordée à Mondo Napoli, un site internet spécialisé dans l'actualité du SSC Napoli, l'attaquant uruguayen a expliqué son refus de signer pour la Juve par respect envers le Napoli, son ancien club : « Ce que je veux dire aux supporters du Napoli ? Seulement merci. Je leur serai toujours reconnaissant. C'est pour cette raison que j'ai dit non à de nombreux clubs italiens dont la Juventus, qui m'appelait souvent, ou l'Inter. Je ne pouvais pas faire un tel geste aux Napolitains. Si je pense à , je pense à la joie, car je sais que j'ai tant fait pour eux, et ils continuent de me rendre hommage avec tout cela. »

Edinson Cavani est également très touché d'avoir une fresque murale à son effigie dans rues de Naples : « Oui, je l'ai vue et je suis très excité. C'est encore une autre manifestation d'affection de Naples que je n'oublierai jamais. »

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Edinson Cavani a joué pour le Napoli de 2010 à 2013, inscrivant 104 buts, toutes compétitions confondues, en 138 matches et remportant la Coupe d' en 2012.

Il a ensuite rejoint le PSG dont il est devenu le meilleur buteur avec 200 buts en 301 matches et avec qui il a gagné de nombreux trophées : six championnats, quatre coupes de , cinq coupes de la Ligue et quatre Trophée des champions.