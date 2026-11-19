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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a reçu une bonne nouvelle lors de la séance d'entraînement de ce jeudi : il a récupéré l'un de ses défenseurs, ce qui atténue la crise d'effectif en défense dont souffre le Barça ces derniers temps.

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Selon le quotidien « Mundo Deportivo », Jules Koundé progresse bien dans sa récupération après la sévère entorse à la cheville dont il a été victime face au Real Betis.

Le latéral français s'est entraîné ce jeudi avec ses coéquipiers pour la première fois depuis sa blessure.

Maintenant que le joueur français a repris l'entraînement avec le groupe, l'enjeu est de le réintégrer dans l'équipe de Hansi Flick. Le staff du technicien allemand et l'équipe médicale vont tenter de le préparer pour le match de Liga face à Villarreal, prévu dimanche prochain, ou, si nécessaire, pour la rencontre de Ligue des champions contre le Sabah Bakou, mercredi prochain, s'ils estiment qu'il n'est pas physiquement apte à jouer contre Villarreal.

Le Barça surveille également l'état de Pau Cubarsí, qui souffre d'une contracture au niveau du psoas iliaque. Il est donc incertain pour le match contre Villarreal, mais sa participation n'a pas été définitivement écartée. Elle dépendra de son état physique et du temps de repos que Flick souhaitera lui accorder.

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Frenkie de Jong, lui, n'aura aucun problème pour jouer dimanche. Il souffrait d'une douleur à la cuisse, mais le sélectionneur Xavi Hernández l'a autorisé à disputer le match entre les Pays-Bas et l'Allemagne en Ligue des nations.

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Des rendez-vous costauds attendent le Barça

Le FC Barcelone entre dans une période chargée de la saison, marquée par une série de matchs à la chaîne sur plusieurs fronts. Un calendrier qui n'offre à Hansi Flick et à ses joueurs que de courtes pauses pour souffler, avec des défis physiques et techniques de plus en plus difficiles alors que l'équipe continue de souffrir des blessures.

Le club catalan lancera ce marathon dimanche prochain en recevant Villarreal au Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 13e journée de Liga, avant de s'envoler pour l'Azerbaïdjan afin d'affronter le Sabah Bakou le mercredi 25 novembre, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le déplacement en Azerbaïdjan est le plus long du Barça à l'extérieur cette année, ce qui alourdit la charge physique des joueurs, avant le retour en Liga face au Deportivo La Corogne le 29 novembre, pour le troisième match de l'équipe en une semaine et le deuxième consécutif à l'extérieur.

Les épreuves ne s'arrêtent pas là, puisque le Barça entamera le mois de décembre par un choc face à l'Atlético de Madrid le 2 décembre au Camp Nou, dans le cadre d'un match avancé de la 23e journée de Liga, en raison des engagements liés à la Supercoupe d'Espagne, prévue en février 2027.

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Trois jours plus tard, l'équipe recevra le Celta Vigo le 5 décembre, avant de défier Manchester City lors d'une affiche européenne très attendue le 8 du même mois, pour le compte de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Barça bouclera cette série de sept matchs en 21 jours par un déplacement à Málaga, le 12 ou le 13 décembre, pour une rencontre dont l'horaire n'a pas encore été officiellement fixé.

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À l'issue de ce marathon, les joueurs de Flick ne bénéficieront pas d'une longue période de repos, puisqu'ils feront leur entrée en lice en Coupe du Roi entre le 15 et le 17 décembre, en seizièmes de finale, face à un adversaire encore inconnu.

La dernière étape du Barça en 2026 sera la réception de la Real Sociedad au Camp Nou, le 19 ou le 20 décembre, en Liga.