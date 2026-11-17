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Les répercussions de la lourde défaite des Pays-Bas face à l'Allemagne ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final. La colère s'est déplacée de la pelouse au vestiaire, et les joueurs de la sélection reconnaissent devoir assumer la responsabilité de l'effondrement observé pendant la rencontre.

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La sélection néerlandaise a subi une lourde défaite face à l'Allemagne (0-5), lundi soir, l'un de ses pires résultats en 67 ans, en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Denzel Dumfries, qui portait le brassard de capitaine à la place de Virgil van Dijk, a levé le voile sur l'ambiance qui régnait entre les joueurs après la rencontre : « Bien sûr, il y avait de la colère entre nous. Une chose pareille ne devrait pas arriver, et il est normal de l'exprimer. Je ressens de la colère et de la honte », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le quotidien Bild.

Le latéral du Real Madrid a ajouté, en révélant qu'une prise de bec avait eu lieu entre les joueurs dans le vestiaire : « Il y a aussi eu des échanges verbaux après le match. Certaines choses ont également été dites, avec lesquelles je suis entièrement d'accord, la plus importante étant que nous, les joueurs, devons assumer nos responsabilités quand les choses deviennent difficiles. »

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Dumfries a poursuivi : « Quand nous rencontrons des problèmes en tant qu'équipe, tout s'écroule », en référence à la manière dont la sélection néerlandaise a perdu sa cohésion pendant la rencontre, incapable de faire face à la supériorité allemande en seconde période. Les tentatives des joueurs pour retrouver leur cohésion ne se sont pas limitées à l'après-match. À la 77e minute, alors que l'Allemagne menait de cinq buts, les joueurs néerlandais se sont regroupés sur la pelouse, à l'appel de Dumfries, qui souhaitait une réaction face à l'effondrement.

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Le gardien Bart Verbruggen a expliqué la raison de ce regroupement : « Il s'agissait de montrer un peu de fierté. Il était tout à fait clair que nous ne pourrions pas gagner le match, mais nous devions faire en sorte d'empêcher que la situation empire. »

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L'entraîneur Xavi avait reconnu l'ampleur du choc subi : « Ce qui s'est passé aujourd'hui est un choc pour moi. Sans le bon état d'esprit, on ne peut rien accomplir, ni dans le football ni dans la vie. Après le deuxième et le troisième but, nous nous sommes effondrés, et cela ne doit pas arriver. »

Cette défaite intervient quelques jours seulement après la large victoire des Pays-Bas contre la Grèce (7-0). L'ambiance a radicalement changé au sein de la sélection, l'équipe n'ayant pas su maintenir son niveau face à l'Allemagne, bien qu'elle soit restée dans le match pendant près d'une heure, avant d'encaisser quatre buts en 17 minutes.

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Dumfries et ses coéquipiers n'auront pas l'occasion de redresser rapidement la barre, puisque la sélection néerlandaise ne disputera pas ses prochains matchs internationaux avant mars 2027. De quoi laisser au staff technique et aux joueurs le temps d'analyser les causes de l'effondrement et de régler les problèmes apparus clairement face à l'Allemagne.

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