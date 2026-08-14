Échange explosif : Arsenal se rapproche d'Osimhen contre deux joueurs de l'équipe

Arsenal a reçu un coup de pouce important dans la course à la signature de Victor Osimhen, après être entré en négociations directes avec Galatasaray au sujet de l'attaquant nigérian.

Le journal britannique « Express » a révélé que le nom d'Osimhen était fortement présent lors des discussions entre les deux clubs, le club turc ayant manifesté son intérêt pour le duo d'Arsenal composé de Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri, ce qui a ouvert la porte à un éventuel échange.

Arsenal avait placé Osimhen parmi ses cibles de longue date pour renforcer son attaque dans sa quête de conservation du titre de Premier League, même si Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, reste devant lui dans la liste des priorités.

Osimhen évolue à Galatasaray depuis son transfert en prêt en provenance de Naples en 2024, avant de s'engager définitivement l'été dernier pour 75 millions d'euros. Il a inscrit 59 buts en 74 matchs, a été sacré champion de Turquie à deux reprises et a terminé la saison dernière avec 22 buts en 33 rencontres.

Bien qu'il n'ait aucune expérience préalable en Premier League, l'attaquant avait déjà exprimé son rêve de jouer en Angleterre, déclarant en 2023 : « La Premier League est le championnat le plus relevé au monde, et je fais de mon mieux pour réaliser mon rêve d'y jouer un jour. »

De son côté, Galatasaray a présenté une offre de 38 millions de livres sterling pour recruter Martinelli, qui n'a inscrit qu'un seul but en championnat lors de la saison du sacre d'Arsenal. Il ne lui reste qu'une année de contrat, dans un contexte de forte concurrence avec la nouvelle recrue Christos Tzolis.

Quant à Nwaneri, il est revenu d'un prêt raté à Marseille lors de la seconde moitié de la saison dernière, où il s'est contenté de 11 matchs après un début prometteur ponctué d'un but pour sa première apparition, mais le changement d'entraîneur a réduit ses opportunités.