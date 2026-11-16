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Denzel Dumfries est furieux après l’humiliante défaite 5-0 des Pays-Bas face à l’Allemagne en Ligue des nations. « C’est un échec collectif. Nous avons été lamentables ce soir », fulmine le capitaine après le match au micro de la NOS.

Le gardien Bart Verbruggen a rassemblé les joueurs néerlandais après le cinquième but allemand à Berlin. « Bien sûr, nous étions en colère les uns contre les autres. Ça ne doit pas arriver, et on se le dit », explique Dumfries.

« Il y avait de la frustration, mais on essaie de rester concentrés parce qu’il faut continuer. Dans une telle situation, on essaie de se serrer les coudes, mais c’est difficile. Nous avons été trop tendres dans les duels, laissé trop d’espaces, et cela les a rendus dangereux en transition », déclare le latéral droit, très choqué par la prestation des Pays-Bas.

Une certaine euphorie entourait pourtant la sélection néerlandaise après sa victoire 7-0 contre la Grèce vendredi. « Après une telle victoire, on veut conserver cette bonne dynamique, mais nous n’avons pas réussi à poursuivre sur notre lancée. Ce n’était tout simplement pas suffisant. »

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Dumfries porte aussi un regard critique sur sa propre prestation face à l’Allemagne. « Sur le premier but, je recule un peu trop, ce qui lui laisse trop d’espace (à Derry Scherhant, ndlr). Il est droitier, je le sais. Ça ne doit pas arriver. Je suis toujours très honnête avec moi-même là-dessus. »

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« Et comme je l’ai dit : beaucoup de frustration. À un moment donné, on essaie de garder les lignes resserrées. Mais ce n’était tout simplement pas bon. Jouer en Allemagne, c’est vraiment très difficile », conclut un Dumfries déçu.

Dumfries portait le brassard de capitaine face à l’Allemagne. Le capitaine habituel, Virgil van Dijk, et son suppléant, Frenkie de Jong, étaient en effet absents sur blessure.

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Le latéral droit du Real Madrid compte désormais 82 sélections avec les Pays-Bas. Le défenseur de 30 ans a fait ses débuts en équipe nationale en 2018 et en est un titulaire depuis des années.