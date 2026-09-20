Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, une première historique pour Jules Koundé, le joueur du Barça, qui met en lumière une situation délicate pour le Français.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'accéder au onze titulaire du Barça n'est pas chose aisée. La concurrence est féroce à tous les postes, et personne ne peut garantir sa place dans le onze de départ.

Hansi Flick ne se fie pas à l'ancienneté, mais à la performance. Et Koundé en est parfaitement conscient.

Le latéral droit du Barça a manqué son troisième match consécutif à Séville, lors de la dernière victoire du Barça en Liga.

Le journal a affirmé que Koundé n'avait jamais connu une telle situation auparavant. C'est sa nouvelle réalité.

Les performances de Koundé cette saison sont totalement différentes de celles de ses saisons précédentes, de ses prestations sous la direction de Flick, ou des précédents entraîneurs du Barça, voire même de ses performances à Séville.

Il n'a joué que dix minutes lors des deux premiers matchs contre Elche et l'Athletic Bilbao. Il a débuté comme titulaire lors du troisième match contre le Rayo Vallecano, puis est entré en remplaçant lors du quatrième match en raison de la blessure d'Eric García, et est revenu comme titulaire face au Feyenoord, mais a été remplacé une demi-heure avant la fin du match.

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Depuis ce match en Ligue des champions, Koundé a manqué trois rencontres consécutives. Il n'a joué ni contre Levante, ni contre le Racing, ni même contre Séville, son ancien club.

Et bien que Flick ait déclaré qu'il était capable de jouer au poste de défenseur central, il ne l'a pour l'instant utilisé qu'au poste de latéral droit.

Sur le côté gauche, en revanche, la situation est différente. Espart a été recruté comme mesure d'urgence pour combler les besoins de l'équipe. Il a été titulaire lors de quatre matchs, avant de perdre sa place au profit de Cancelo face au Feyenoord, de la récupérer face à Levante, mais de la perdre à nouveau lors des deux derniers matchs contre le Racing et Séville.