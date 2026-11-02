« Du paradis de Barcelone à l'enfer de Manchester » : comment le retour de Rashford s'est-il transformé en véritable cauchemar ?

Le retour de Marcus Rashford dans son pays natal ne s'est pas déroulé comme prévu, du moins pour l'instant. En effet, à l'issue de son prêt au FC Barcelone, où il avait brillé et affiché des statistiques remarquables, l'attaquant anglais est revenu à Manchester United après l'échec du club catalan à lever l'option d'achat.

Pourtant, son début de saison a été pour le moins décevant, une situation compréhensible compte tenu des circonstances difficiles que traverse Manchester United lui-même, dont les performances sont bien en deçà des attentes pour un club doté d'une telle histoire et de telles ressources financières.

Et selon le journal « Sport », Rashford reste incapable d'apporter le moindre changement ou de contribuer à améliorer la dynamique de l'équipe.

Les chiffres reflètent les difficultés de l'attaquant anglais en ce début de saison : Rashford a disputé 502 minutes en huit matchs, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

Ces statistiques contrastent fortement avec les attentes placées en lui, et la situation s'est désormais aggravée en raison d'une nouvelle blessure.

L'attaquant souffre d'un problème chronique à la hanche, ce qui a suscité l'inquiétude de Manchester United. Selon des informations en provenance d'Angleterre, Rashford souffre de ce problème depuis début octobre, ce qui l'a contraint à manquer plusieurs matchs récemment et commence à soulever des interrogations quant à sa participation dans les semaines à venir.

L'un des aspects les plus préoccupants est l'absence de date précise pour son retour. Bien que certaines informations évoquent le prochain match européen (face à l'AS Rome) comme une possible occasion de retrouver les terrains, la blessure à la hanche est devenue un casse-tête supplémentaire pour Rashford dans une saison qui n'a pas débuté comme il l'espérait.

Mais la situation à Manchester United est critique. L'avenir de son entraîneur, Michael Carrick, commence à faire l'objet de doutes, et cette incertitude pourrait également affecter Rashford.

On ne peut oublier que Carrick a été l'un des plus fervents soutiens du retour de l'attaquant anglais, et une figure clé pour lui redonner confiance et lui offrir un rôle de premier plan au sein de l'équipe. Dès lors, tout changement éventuel sur le banc de touche signifierait aussi la perte de l'un de ses principaux soutiens au sein du club.

Ainsi, l'avenir de Rashford est de nouveau incertain. Entre les problèmes physiques, la baisse de son niveau et l'incertitude qui entoure le banc de l'équipe, l'attaquant anglais se trouve dans une situation extrêmement délicate.

Ce qui devait être une nouvelle occasion de retrouver son meilleur niveau et de s'imposer à nouveau à Manchester United menace désormais de se transformer en un autre chapitre compliqué.