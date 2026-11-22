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Carlos Espí s'est imposé comme l'une des armes offensives les plus décisives du Real Madrid cette saison. Le jeune attaquant continue de tirer profit des minutes qu'il obtient en sortie de banc et confirme sa capacité à faire la différence dans les moments clés, comme il l'a encore montré face au Celta Vigo en Liga.

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Le jeune attaquant a inscrit le but qui a offert trois précieux points au club merengue, lors de la victoire 2-1 face au Celta Vigo, samedi soir, pour le compte de la 13e journée du championnat. Il a ainsi parachevé le retour des locaux, permettant à son équipe de décrocher un neuvième succès consécutif et de préserver son bilan parfait dans les matchs disputés au Santiago Bernabéu cette saison.

À l'issue de la rencontre, Espí a évoqué ses émotions après son but : « J'ai des frissons, c'est difficile d'expliquer à quel point les supporters m'aiment. Je vais tout donner pour tous les supporters du Real Madrid et pour ce club. » Ce but contre le Celta Vigo était le premier d'Espí sous le maillot du Real Madrid au Santiago Bernabéu, lui qui avait déjà marqué trois fois à l'extérieur.

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L'attaquant de 21 ans a décrit ce moment comme la concrétisation d'un rêve longtemps attendu : « C'est un jour dont j'ai beaucoup rêvé, nous avions hâte de revenir ici et de jouer devant tous les supporters du Real Madrid. C'est un jour dont j'ai toujours rêvé, et je suis très heureux. » Espí a également assuré vouloir saisir les occasions que lui offre le staff technique, quel que soit son temps de jeu : « J'essaie d'appliquer tout ce que l'entraîneur me demande. Je vais tout donner pour ce club et profiter de chaque minute qu'il m'accorde. Et si je peux aider l'équipe, ce sera encore mieux. »

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Le jeune attaquant est aussi revenu sur la difficulté de la rencontre face au Celta Vigo : « C'était un match difficile, mais nous avons réussi à le remporter. Ça ne s'arrête pas là, nous avons une autre bataille en Ligue des champions. Il nous reste deux jours pour préparer ce match, et nous irons chercher la victoire. »

Espí a par ailleurs souligné l'importance du collectif au sein de l'équipe, insistant sur le fait que tous les joueurs portent la responsabilité des résultats, qu'ils soient titulaires ou qu'ils entrent en cours de match.

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Il a ajouté : « Notre objectif est d'être tous unis. Nous sommes 23 ou 24 joueurs, et nous devons tous aller dans la même direction, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les joueurs entrés en jeu sont arrivés avec une grande concentration pour aller chercher la victoire, et nous y sommes parvenus. »

L'attaquant du Real Madrid a rendu un hommage particulier aux supporters, dont le soutien a contribué à pousser l'équipe vers la victoire : « Les supporters sont incroyables, ils nous soutiennent dès la première minute, et aujourd'hui ils nous ont fortement poussés vers la victoire. Notre stade doit être une forteresse imprenable, et nous ne devons pas laisser filer de points ici. »

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Espí porte ainsi son total à 4 buts toutes compétitions confondues, inscrits sur seulement six tirs cadrés. Selon la radio Cadena SER, le jeune attaquant est en tête du classement des joueurs ayant marqué le plus de buts en sortie de banc dans les cinq grands championnats européens cette saison, devant tous ses concurrents dans cette catégorie, confirmant une capacité exceptionnelle à exploiter le peu d'occasions dont il dispose.

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