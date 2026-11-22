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Le Brésilien Vinicius Junior a envoyé des signaux positifs quant à son retour en forme avec le Real Madrid, après avoir joué un rôle décisif dans la remontée de son équipe face au Celta Vigo.

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Et ce, alors même qu'il était entré en jeu en cours de match. De quoi confirmer qu'il commence à retrouver son danger et son influence dans les grands rendez-vous, lui qui était absent lors des quatre derniers matchs de Liga et dont l'expulsion face à Villarreal remonte à 42 jours.

Selon le quotidien espagnol AS, Vinicius a retrouvé une partie de son éclat lors de son premier match avec le Real Madrid après la trêve internationale, à mille lieues de sa dernière apparition avant celle-ci. Il s'est de nouveau senti important au sein du club madrilène et s'est montré décisif lors d'une soirée où les Merengues devaient revenir au score.

S'il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive, Vinicius est à l'origine des buts de Jude Bellingham et d'Espi, puisque les deux actions qui ont relancé le Real Madrid dans la partie sont parties de ses pieds.

La star brésilienne n'a pas affiché son rayonnement habituel, mais elle a ravivé une partie de sa flamme et a montré face au Celta Vigo des signes clairs de retour à son meilleur niveau.

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Alors que tous les projecteurs étaient braqués sur cette rencontre, les regards se sont d'abord tournés vers le banc : José Mourinho n'a rien changé à la situation en place et a confié le couloir gauche à Diomande, tandis que Vinicius a dû patienter.

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Mais à mesure que le match se compliquait, le technicien portugais a décidé de faire appel à la star brésilienne, qui s'échauffait depuis un moment, avant de lui faire signe d'entrer sur la pelouse à la 57e minute.

Vinicius est entré avec son numéro 7 sur le dos et une détermination évidente dans le regard. Il a tenté encore et encore de faire la différence, quelle que soit la réussite de ses tentatives.

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Alors que le dribble était un élément indiscutable de son jeu, cet aspect avait relativement reculé ces derniers temps. Face au Celta Vigo, il s'est toutefois de nouveau acharné à percer les lignes adverses.

En 37 minutes passées sur le terrain, Vinicius a tenté quatre dribbles et en a réussi un. Une progression notable par rapport à sa dernière titularisation, face à l'Olympiakos à Athènes, où il n'avait réussi aucun dribble et n'en avait tenté qu'un seul.

Getty Images

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Cette persévérance a suffi à rapprocher le Real Madrid du but. Il a mené la première action par une percée puissante, s'est engouffré dans le dernier tiers du terrain, avant de trouver Kylian Mbappé à l'entrée de la surface.

D'une touche rapide, Mbappé a servi Bellingham, qui a décoché une frappe surpuissante à 119,1 km/h pour inscrire un but pour les Madrilènes.

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Après l'égalisation, Vinicius a de nouveau fait la différence sur le côté gauche : il a levé la tête et adressé un centre millimétré sur la tête d'Espi.

Radu a repoussé la tentative à bout portant, mais l'attaquant originaire de Tavernes n'a pas manqué la seconde occasion, offrant un nouveau but au Real Madrid.

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Parfois, les statistiques ne reflètent pas l'influence réelle d'un joueur. C'est ce qui s'est passé avec Vinicius face au Celta Vigo, même s'il a créé trois occasions franches pour son équipe, ce qui le place en tête de cette statistique à égalité avec Arda Güler et Mbappé.

En 37 minutes, le Brésilien a envoyé des signaux positifs quant à son retour en forme, en affichant les premiers signes d'amélioration tant attendus.

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Autocritique

Vinicius avait commencé à travailler à son retour en forme pendant la trêve internationale. Si les matchs disputés ne l'opposaient pas à des adversaires de premier plan, ils lui ont permis de retrouver confiance face au but.

En 150 minutes de jeu, la star brésilienne a inscrit cinq buts : un doublé face au Japon et un triplé contre Singapour.

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Vinicius a retrouvé son flair de buteur et a également fait preuve d'une certaine autocritique, en évoquant franchement les raisons de sa baisse de niveau en début de saison.

« Je ne me suis pas préparé de la meilleure des manières après la Coupe du monde des clubs, et je me suis moins entraîné que lors des dernières années. Cela, ajouté à la prolongation de mon contrat et à l'intérêt de plusieurs clubs pour moi, a peut-être pesé sur mon début de saison », a déclaré Vinicius.

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Un message d'avertissement

Vinicius a conclu en affirmant sa volonté de redresser la barre, tout en adressant un message d'avertissement quant à sa capacité à retrouver son rendement habituel devant le but.

« La saison dernière, jusqu'au mois de décembre, je n'avais marqué que cinq buts, mais j'ai terminé la saison avec plus de 20 réalisations », a-t-il rappelé.

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À neuf jours du mois de décembre, Vinicius compte un but et trois passes décisives. Mais lors de sa première apparition avec le Real Madrid depuis ses déclarations franches devant les médias, il a commencé à s'exprimer également sur le terrain.

L'impact du Brésilien est intervenu à un moment où les Madrilènes peinent à produire un football convaincant et manquent d'efficacité offensive. Il a contraint le Celta Vigo à reculer et à abaisser au maximum son bloc défensif, devenant l'un des principaux artisans du renversement de situation.

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Titulaire face à Eindhoven

Dans le même temps, Mourinho a tranché le débat sur un éventuel maintien de Vinicius sur le banc, en confirmant qu'il serait titulaire lors du prochain match.

« J'ai dit que cela n'avait pas d'importance, qu'il commence sur le banc ou en tant que titulaire. Et pour que vous ne me posiez pas la question lundi, et pour que vous n'ayez pas grand-chose à raconter, je vais jouer les méchants et mettre fin à ce débat : il sera titulaire mardi », a déclaré le technicien portugais.

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Vinicius sera donc bien titulaire face à Eindhoven mardi et occupera le couloir gauche d'entrée, dans une rencontre qui constituera une nouvelle occasion de poursuivre son retour en forme.

Après avoir aidé le Real Madrid à renverser la vapeur face au Celta Vigo, la star brésilienne devra relever le défi de prolonger sa reconquête personnelle.