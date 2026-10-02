Valentijn Driessen s’est montré extrêmement critique envers Micky van de Ven dans Kick-Off de De Telegraaf. Le sélectionneur Xavi ferait bien d’aligner un autre arrière gauche avec les Pays-Bas, tel est le verdict après le match nul 2-2 contre la Grèce.

« Tu vois presque Van de Ven regarder autour de lui en se demandant : qu’est-ce que je dois faire ? Il doit simplement recevoir des consignes claires avant un match et, pour le reste, pas toutes sortes de petites astuces tactiques », glisse un Driessen choqué à l’attention de Xavi.

« On dirait que ces garçons ont dans la tête que les consignes de Xavi sont plus importantes que de jouer avec un esprit libre. En première période, ils faisaient n’importe quoi », a observé avec stupéfaction le suiveur des Pays-Bas en regardant le début de match contre la Grèce.

Mike Verweij se montre nettement plus indulgent envers Van de Ven. « Ce qui a frappé, c’est qu’il enclenchait parfois le turbo, puis utilisait sa vitesse pour corriger une erreur de sa part ou de quelqu’un d’autre. Là, on voit bien qu’il est incroyablement rapide. »

« Cela fait déjà trois matches d’affilée », poursuit Driessen au sujet de Van de Ven, qu’il juge décevant. « J’espère que Xavi va simplement finir par mettre un arrière gauche normal à ce poste. Comme Hato, que je trouve meilleur dans l’axe qu’au poste d’arrière gauche. Mais il joue aussi régulièrement arrière gauche. »

Driessen met également en avant Ian Maatsen. « Koeman ne croyait pas en lui. Et Xavi probablement non plus. Mais à chaque fois, il fait très bien les choses, comme contre l’Espagne l’an dernier en quart de finale de la Ligue des nations. »

« C’est un excellent joueur. Mais d’une manière ou d’une autre, il n’entre pas dans les petits papiers de ces sélectionneurs. Mais je préfère ce type de joueur à Van de Ven. Il est rapide, très bien. Mais s’il n’est là que pour réparer des erreurs, alors tu passes à côté de ton objectif », conclut Driessen. « Il s’agit aussi d’avoir quelqu’un à l’aise avec le ballon. »