Kennet Eichhorn doit repousser pour une durée indéterminée ses débuts avec le Bayer Leverkusen. Le grand talent (17 ans) a rejoint la BayArena cet été, où un trouble métabolique a désormais été diagnostiqué.

« Le Bayer Leverkusen devra se passer de Kennet Eichhorn pour le moment », écrit le club via ses canaux officiels. « Après des examens médicaux spécialisés, un trouble métabolique nécessitant un traitement a été diagnostiqué chez la nouvelle recrue venue de Berlin. »

« Cela a été précédé par une surcharge physique excessive et une perte de poids, en partie à la suite d’une maladie gastro-intestinale. Le joueur de 17 ans suivra prochainement, en concertation avec le Bayer, un traitement dans un établissement médical spécialisé. »

Le directeur sportif Simon Rolfes ajoute : « Un programme de rééducation suivra ensuite. Kennet est au début de ce qui, nous l’espérons, sera une très longue carrière au plus haut niveau. Nous le soutiendrons du mieux possible dans cette épreuve. »

« Ce qui est important à ce stade, c’est que nous avons pris les bonnes mesures pour son rétablissement et que Kennet bénéficie du temps et du repos dont il a besoin pour son traitement, sans aucune pression », a déclaré Rolfes.

Eichhorn est considéré comme l’un des plus grands talents d’Allemagne. La saison dernière, à l’Hertha BSC, il est devenu le plus jeune joueur, titulaire et buteur de l’histoire de la 2. Bundesliga. Il a fait ses débuts lors de la deuxième journée de la saison passée, à 16 ans et 14 jours, devant quelque 60 000 spectateurs à Berlin, en 2. Bundesliga.

Le milieu de terrain à vocation défensive a disputé jusqu’à présent dix-neuf matches au plus haut niveau. Cet été, il a signé un transfert de premier plan à Leverkusen, qui a versé neuf millions d’euros au Hertha. Eichhorn n’avait pas encore joué pendant la préparation, et l’on sait désormais pourquoi.