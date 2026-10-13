« Drame familial » : la star de l'Atlético Madrid absente face à Manchester United

L'Atlético Madrid a décidé d'écarter sa star de la rencontre face à Manchester United, prévue ce soir, en Ligue des champions.

L'Atlético Madrid a annoncé, ce mardi, le décès d'Ana Merodio Borja, mère de Koke, capitaine de l'équipe première, et de Borja Resurrección, entraîneur adjoint de l'équipe des moins de 19 ans.

Le club madrilène a exprimé son soutien à son capitaine en cette période difficile, alors que la tristesse règne dans tout l'Atlético Madrid.

En hommage à la mémoire de la mère de Koke, une minute de silence sera observée ce soir avant le coup d'envoi de la rencontre.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que, touché par ce terrible drame, Koke ne participera pas au match de ce soir contre Manchester United au stade Wanda Metropolitano.

Le joueur de 34 ans, considéré comme l'une des icônes de l'Atlético Madrid, bénéficie du soutien de ses coéquipiers, du staff technique et des supporters durant cette période éprouvante. Indépendamment de l'importance sportive de ce match européen, l'émotion sera assurément vive dans les tribunes du stade de l'Atlético Madrid.