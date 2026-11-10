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Les Pays-Bas subissent un double coup dur avant leurs matches cruciaux de Ligue des nations : Virgil van Dijk et Brian Brobbey ont déclaré forfait. La fédération néerlandaise de football a confirmé qu’aucun des deux joueurs n’était apte à jouer, bien qu’ils aient évolué avec leurs clubs respectifs dimanche.

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Double coup dur pour les Pays-Bas avec deux blessés

Van Dijk et Brobbey se sont officiellement retirés du groupe de la sélection avant ses deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a confirmé cette mauvaise nouvelle lundi. Dans un bref communiqué, elle a indiqué qu’aucun des deux joueurs n’était jugé suffisamment apte pour participer à la prochaine trêve internationale.

Ces deux forfaits portent un coup dur à la préparation de l’équipe. Les Pays-Bas se retrouvent avec un groupe réduit à 23 joueurs, l’encadrement de la sélection ayant choisi de ne pas appeler immédiatement de remplaçants.

Van Dijk forfait après la victoire de Liverpool

Les problèmes physiques de Van Dijk surprennent quelque peu au vu de son calendrier chargé en club. Le défenseur central a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire 3-1 de Liverpool contre Crystal Palace en Premier League, dimanche après-midi.

Avant ce forfait soudain, Van Dijk n’avait manqué aucun match de championnat pour des raisons physiques. Le défenseur a même disputé chaque minute de la campagne de Liverpool en Premier League cette saison.

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Son absence se fera lourdement sentir dans le vestiaire néerlandais. Il a récemment franchi un cap personnel important en sélection en honorant sa 100e sélection lors d’une victoire 2-1 contre la Serbie début octobre.

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Nouveau contretemps physique pour Brobbey

Comme son capitaine en sélection, Brobbey a joué en championnat ce week-end avant de déclarer forfait. L’attaquant a participé à la belle victoire 1-0 de Sunderland contre Chelsea dimanche, mais il n’est pas non plus apte à rejoindre sa sélection.

Il s’agit d’un nouveau contretemps frustrant dans une campagne internationale marquée par les interruptions pour l’attaquant. Brobbey avait débuté le match nul 1-1 contre l’Allemagne au début de cette campagne de Ligue des nations, en septembre.

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Il avait toutefois dû quitter le terrain sur blessure après un peu plus d’une demi-heure de jeu. Cette sortie prématurée l’avait privé des deux rencontres suivantes contre la Serbie ainsi que du précédent match contre la Grèce. Il doit désormais rester une nouvelle fois sur la touche.

Des matches cruciaux en Ligue des nations à venir

Malgré les absences de leur capitaine et d’une importante option offensive, les Pays-Bas doivent rapidement se remobiliser. Ils s’apprêtent à conclure leur parcours dans le groupe A de la Ligue des nations avec deux rencontres majeures la semaine prochaine.

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Le groupe de 23 joueurs va d’abord recevoir la Grèce à Amsterdam vendredi soir. Les Néerlandais voudront à tout prix prendre les trois points devant leur public et engranger de la confiance. Après cette rencontre à domicile, la délégation néerlandaise prendra immédiatement la direction de Berlin. Elle affrontera l’Allemagne lundi soir pour achever la phase de groupes, dans un match qui s’annonce exigeant sur le plan tactique.