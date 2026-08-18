Double coup dur pour Iraola : deux joueurs de Liverpool proches d'un départ

Liverpool se prépare au départ de deux de ses joueurs les plus en vue durant l'actuel mercato estival, avec Curtis Jones tout proche de rejoindre l'Inter Milan, tandis que les négociations de Tottenham Hotspur pour s'attacher les services du Néerlandais Cody Gakpo progressent.

Le départ potentiel de ce duo s'inscrit dans un vaste processus de reconstruction de l'effectif de Liverpool sous la houlette de l'entraîneur Andoni Iraola, qui cherche à remodeler l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Jones vit la dernière année de son contrat avec Liverpool, au moment où le désir de Tottenham de recruter Gakpo s'intensifie, en parallèle des manœuvres du club anglais pour s'attacher les services de l'ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

Liverpool se retrouve ainsi face à une équation délicate, consistant à réaliser un bon retour financier grâce à la vente de joueurs, tout en veillant à ne pas affaiblir l'effectif de l'équipe ni à le laisser souffrir d'un manque d'éléments avant le début de la saison.

L'Inter pousse pour boucler le dossier Jones

Selon des sources proches du marché des transferts citées par le site « CaughtOffside », l'Inter Milan a placé Curtis Jones en tête de ses priorités et estime pouvoir conclure l'affaire pour environ 35 millions d'euros.

Liverpool espérait obtenir près de 40 millions d'euros en échange de son joueur, mais l'ouverture de Jones à vivre une nouvelle expérience en Serie A pourrait pousser les négociations vers leurs phases décisives.

Les spéculations autour de l'avenir du milieu de terrain se sont multipliées ces derniers temps, notamment en raison de son absence de certains matchs de l'équipe. Cependant, des rapports proches de Liverpool ont précisé que sa mise à l'écart est liée à un problème à la hanche, ainsi qu'à des mesures de gestion de sa condition physique, et non dans le but de le préserver d'une blessure avant un transfert éventuel.

Étant entré dans la dernière année de son contrat, Liverpool pourrait voir dans la vente de Jones cet été une bonne occasion d'éviter de le perdre gratuitement à l'issue de la saison prochaine, d'autant plus qu'il existe un intérêt clair de l'Inter Milan.

Gakpo se rapproche de Tottenham

De l'autre côté, les négociations pour le transfert de Cody Gakpo à Tottenham Hotspur connaissent des développements rapides. L'ailier néerlandais est parvenu à un accord de principe avec Tottenham sur les conditions personnelles, une étape qui pourrait ouvrir la voie à la conclusion de l'affaire.

Liverpool tient à obtenir plus de 60 millions de livres sterling pour se séparer de Gakpo, tandis que d'autres estimations indiquent que le club évalue le joueur à environ 70 millions de livres sterling.

La situation de Gakpo diffère de celle de Jones : le joueur est lié à Liverpool par un contrat jusqu'en 2030, ce qui confère au club anglais une position de négociation forte et signifie qu'il n'est pas contraint d'accepter son départ tant que l'offre financière n'atteint pas la valeur qu'il fixe.

L'avenir de Gakpo est directement lié au plan de Liverpool visant à renforcer ses options offensives, notamment sur le plan des ailes. Le club place Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain, parmi ses cibles les plus importantes sur le marché des transferts, après être déjà parvenu à un accord avec le joueur sur les conditions personnelles, tandis que le club français maintient toujours ses exigences financières élevées.

Liverpool face à une équation difficile

Bien que la vente de Jones et de Gakpo puisse représenter un gain financier important pour Liverpool, la direction du club est appelée à gérer ce dossier avec prudence, car il sera nécessaire de sécuriser les remplaçants avant d'autoriser le départ du duo.

La vente de Jones semble logique d'un point de vue financier, d'autant plus que son contrat expire l'été prochain, tandis que sa valeur actuelle pourrait atteindre environ 35 millions d'euros, avec un intérêt sérieux de l'Inter et le désir du joueur de vivre une nouvelle expérience en Italie.

Quant à Gakpo, la situation est totalement différente : son contrat court jusqu'en 2030, si bien que Liverpool n'a aucune raison de se précipiter pour le vendre, à moins que Tottenham ne présente une offre correspondant à l'évaluation financière du club.

En définitive, il semble que le départ potentiel de Jones et de Gakpo ne représente pas une simple étape pour réduire le nombre de joueurs ou réaliser un retour financier, mais s'inscrit dans un plan plus vaste de refonte de l'effectif de Liverpool, en offrant à Iraola une marge de manœuvre pour reconstruire l'équipe selon sa vision technique avant le début de la nouvelle saison.