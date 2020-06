Dortmund - Southgate conseille à Sancho de rester

Le sélectionneur de l'Angleterre a conseillé au prodige de 20 ans de poursuivre son développement sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Âgé de 20 ans, Jadon Sancho a déjà tout d'un grand joueur. Faisant le bonheur du Borussia Dortmund, l'Anglais est particulièrement courtisé, et pourrait quitter l' en échange d'un chèque avoisinant les 130 millions d'euros. Performant et prometteur, l'ailier est amené à devenir un leader des Three Lions lors des prochaines années. Interrogé à son sujet, son sélectionneur Gareth Southgate lui a conseillé de privilégier le temps de jeu et la continuité, ce dimanche.

"Pas d'inconvénient pour nous s'il reste à Dortmund"

"Je pense que la clé est qu'il joue au football. La beauté de son jeu à Dortmund est qu'il a joué régulièrement. Il joue dans une équipe qui doit atteindre un certain niveau devant 80 000 fans chaque semaine avant cette période. La pression de ce football de Ligue des Champions est un autre bonus, tout comme la nécessité de défier le jusqu'au bout", a d'abord estimé le sélectionneur de l' , dans un entretien accordé au Télégraph.

"La offrirait un défi différent à cela. Je pense que la profondeur de la ligue est un peu plus intense en termes de qualité. D'un point de vue personnel, pour l'Angleterre, quelle que soit la route qui s'ouvre, je pense que c'est positif car il jouera à Dortmund. Il jouera dans un bon club. Il est bien pris en charge par le personnel là-bas. Ils donnent les bons messages. Il n'y a donc pas d'inconvénient pour nous s'il reste à Dortmund, et si nous le voyons en Premier League, cela apportera différentes opportunités dans un environnement différent, il faudra voir comment il s'y adapte. Mais le plus important est qu'il continue de jouer régulièrement et à son âge, ce qui est essentiel pour lui est d'apprendre et de s'améliorer", a ensuite estimé le Britannique. En Angleterre, Jadon Sancho est notamment courtisé par et United.