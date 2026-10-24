Le Borussia Dortmund s'est hissé provisoirement en tête de la Bundesliga après sa victoire difficile face à son hôte l'Eintracht Francfort (1-0) au stade « Signal Iduna Park », ce samedi, dans le cadre de la septième journée de la compétition.

Le Borussia Dortmund a ainsi porté son total à 17 points, soit 3 points d'avance sur son rival et dauphin le Bayern Munich, qui a disputé un match de moins et affrontera demain dimanche une rencontre délicate chez son hôte Fribourg, troisième au classement avec 13 points.

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La première période a vu des occasions des deux côtés, et Francfort s'est montré dangereux à plus d'une reprise, Jonathan Burkardt gâchant une occasion de marquer à la 27e minute, tandis que Gregor Kobel a repoussé une tentative dangereuse de Younes Ben Taleb, qui s'était retrouvé seul face au gardien après une erreur au milieu de terrain de Dortmund.

En face, Noah Atubolu, le gardien de Francfort, s'est illustré devant l'attaquant guinéen Serhou Guirassy, qui a failli ouvrir le score à nouveau à la 53e minute, mais sa tête a heurté la transversale, tandis que Kobel a repoussé une tentative puissante de la star algérienne Farès Chaïbi.

Maximilian Beier, entré en jeu à la 68e minute, a réussi à inscrire l'unique but de Dortmund, sur une passe décisive de l'autre remplaçant Jobe Bellingham, à la 80e minute de la rencontre, après une période de pression mutuelle entre les deux équipes.

Dortmund avait abordé cette rencontre après deux matchs nuls consécutifs en championnat d'Allemagne, face au Werder Brême (2-2) et à l'Union Berlin (0-0), pour renouer avec la victoire aujourd'hui dans la compétition nationale et mettre une pression accrue sur le Bayern Munich lors de son match de demain.