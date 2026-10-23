Dortmund lance une initiative pour récompenser les supporters qui renoncent à leur téléphone au stade

Le selfie dans le stade pourrait bientôt priver les supporters du Borussia Dortmund de précieux cadeaux, après que le club a annoncé des plans visant à récompenser les fans qui n'utilisent pas leur téléphone pendant les matchs.

Dortmund offre des maillots dédicacés et des cartes-cadeaux pour les produits du club aux supporters qui utilisent une application mesurant la fréquence à laquelle ils déverrouillent leur téléphone à l'intérieur du stade.

Dortmund a expliqué, selon ce qu'a rapporté le site ESPN, que « de plus en plus de supporters sont agacés par les selfies, les diffusions en direct et les réseaux sociaux dans les tribunes », précisant que les fans peuvent se porter volontaires pour utiliser le « mode supporter » de l'application du club, à partir du match de samedi à domicile face à l'Eintracht Francfort.

Le « mode supporter » mesurera le nombre de fois où le téléphone est déverrouillé durant le match, à l'exception de la pause entre les deux mi-temps, et attribuera des points aux supporters en fonction de leur faible utilisation de l'appareil, avec des cadeaux pour ceux qui obtiennent le plus grand nombre de points. À chaque fois que le téléphone est déverrouillé, l'utilisateur perd des points.

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Le système de récompenses et l'application sont facultatifs, et il n'existe aucune interdiction pour les supporters d'utiliser leur téléphone.

Le football allemand est réputé pour sa base de supporters bruyante, en particulier la célèbre et immense tribune du « Mur jaune » des fans de Dortmund.

La position du club s'inscrit dans le cadre d'une réaction virulente dans le football allemand contre les tentatives de transformer l'ambiance des stades en contenu pour les réseaux sociaux, notamment de la part d'influenceurs utilisant du matériel de tournage professionnel.

Le Hertha Berlin, qui évolue en deuxième division, avait annoncé ce mois-ci l'interdiction de la production de vidéos « commerciales et lucratives » à partir de ses matchs, tout en autorisant les supporters à prendre des photos et des vidéos pour un usage personnel.

En août dernier, le Dynamo Dresde a lui aussi annoncé l'interdiction des prises de vue commerciales destinées aux réseaux sociaux, expliquant qu'il souhaitait garantir le confort des supporters lors des matchs et protéger les contrats de droits de diffusion télévisée du club.

Bien que les fans soient encouragés à laisser leur téléphone, les joueurs de Dortmund, eux, auront toute latitude pour disposer de leurs appareils, comme l'a déclaré l'entraîneur Niko Kovac ce vendredi.

Kovac a indiqué qu'il interdit déjà l'usage des téléphones pendant le repas précédant le match que l'équipe prend ensemble, mais qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce que les joueurs utilisent leur téléphone ou portent des écouteurs dans le vestiaire ou dans le bus de l'équipe.

Il a ajouté : « Les joueurs sont assez matures pour savoir ce dont ils ont besoin pour se préparer au match. »

Kovac a néanmoins conclu ses propos en déclarant : « Je pense que nous pourrions tous passer un peu moins de temps à regarder nos téléphones de temps en temps. Si nous réduisons cela, nous pourrons tous nous concentrer davantage sur d'autres choses. »